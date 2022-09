Neues Führungs-Duo will Probleme im Tierheim Höchstädt anpacken

Vom eklatanten Personalmangel bis zu dringend notwendigen Investitionen: Die beiden neuen Vorsitzenden des Tierschutzvereins haben in Höchstädt viel zu tun.

Das Arbeiten mit den Tieren erfordere Herz für die Vierbeiner, Respekt und Verstand sowie keine Scheu vor körperlicher Arbeit. So formuliert es Ariane Dallmaier, frisch gewählte erste Vorsitzende des "Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen" und Leiterin des Tierheims Höchstädt. "Das sind die Voraussetzungen für diejenigen, die wir dringend brauchen, um alle Aufgaben im Sinne unserer Tiere bewältigen zu können", betont sie.

Der Personalmangel ist nach Ansicht der beiden Vorsitzenden eklatant

Auch die gewählte Co-Vorsitzende Melanie Gorcica bezeichnet den eklatanten Personalmangel als ein Problem, das es dringend zu lösen gelte. Ein weiterer großer Mangel laut Dallmaier sei der Zustand des Katzenhauses. "Und wir brauchen ebenfalls dringend einen Elektromeister für die Starkstromleitung, die über unseren Köpfen hängt." Ob neu gebaut werden kann oder ob neue Container für die Katzen angeschafft werden, will sie in den kommenden Tagen und Wochen klären und vertraut hier auf die Unterstützung des Höchstädter Bürgermeisters Gerrit Maneth sowie den Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft. Nach und nach will sie sich auch mit den Kommunen im Landkreis in Verbindung setzen. Grund hierfür: die immens gestiegenen Kosten. Gorcica sagt dazu: "Toll wäre es, wenn sich auch Firmen und Sponsoren bereit erklären würden, einen Teil der Kosten für alles, was neu gemacht werden muss, zu übernehmen."

Dallmaier fügt hinzu: "Schön wäre es, wenn wir eine Unterkunft bekommen könnten, wo wir endlich mal einen Personalraum hätten, und in der wir kleinere Einheiten für die Katzen einrichten könnten.“ Dies sei notwendig, wenn Katzen wegen Krankheit isoliert gehalten werden müssen. Dallmaier ist sich der Aufgaben, die vor ihr stehen, bewusst, doch mit einem Augenzwinkern sagt sie: "Respekt habe ich nur vor den Formsachen, doch ich vertraue auf die Unterstützung der Menschen, mit denen wir zukünftig zusammenarbeiten." Damit seien die Kommunen, die Stadt Höchstädt sowie das Veterinäramt in Dillingen gemeint. Termine mit der einen und anderen Institution seien bereits vereinbart. "Heute noch habe ich für eine Beratung den Tierschutzbund ins Tierheim eingeladen." Außerdem habe sie den ehemaligen Vorsitzenden Johann Rechthaler gebeten, Unterlagen, Papiere und Eigentum, wie zum Beispiel das Auto des Tierheims, zu übergeben.

Im Umgang mit Hunden ist Konsequenz nötig

Im Umgang mit den Tieren sind die beiden firm. Gorcica war selbst lange Zeit Tierheimleiterin. Dallmaier sagt: "Den Umgang mit Hunden haben Melanie und ich gelernt. Wir haben hier teilweise aggressive Tiere und die müssen wir in den Griff bekommen, allein schon, um sie vermitteln zu können." Sie hat nach Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes ihren Sachkundenachweis erbracht, dass sie zum einen die Leitung eines Tierheims für Hunde, Katzen und kleine Heimtiere übernehmen dürfe. Zum anderen ging sie 2021 immer wieder in die Augsburger Hundeschule und begleitete die sogenannte Resozialisierungsgruppe. Ebenso stehe sie in Kontakt mit der Augsburger Hundestaffel der Polizei.

Man müsse konsequent im Umgang mit den Hunden sein. "Wir haben die Verantwortung für die Tiere und die nehmen wir sehr ernst, denn wenn wir es richtig machen, können wir ihnen einen Einstieg für ein neues Zuhause ermöglichen, und das sollte ja unser Ziel sein", sagt Dallmaier. Den Umgang mit den Katzen beherrschen die beiden ebenfalls aus dem Effeff. "Nicht nur die Medikamentenvergabe muss sorgfältig erledigt werden", erläutern sie. Um voll durchstarten zu können, brauche es jetzt zuerst "eine Voll- und eine Teilzeitkraft sowie engagierte Ehrenamtliche, die uns helfen, die Lage des Tierheims wieder zu verbessern." Dallmaier freut sich auf jeden Bewerber oder Bewerberin, bittet aber um telefonische Ankündigungen.

