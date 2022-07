Tierische Sensation: Seeadler ziehen über dem Donau-Auwald ihre Kreise

Außerdem haben zwei Jungvögel ihr Nest verlassen und sind ebenfalls im Landkreis Dillingen am Himmel zu sehen. Worum Tierschützer nun bitten.

Es ist für den Vogelschutz generell und speziell für den Landkreis Dillingen ein Riesen-Erfolg. Seeadler ziehen über dem Donau-Auwald ihre Kreise und vor wenigen Tagen haben sogar zwei Jungvögel den Horst verlassen. Eine tierische Sensation. Bis vor circa 170 Jahren brüteten die großen Vögel wohl noch regelmäßig in den Auwäldern. Dazwischen sah man lange Jahrzehnte kaum noch welche, erst seit rund 15 Jahren gab es zunehmende Beobachtungen in den Wintermonaten. So teilt es das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Was das für den Tierschutz bedeutet?

Dillinger Landrat Müller bittet um Rücksichtnahme

Dass die Vögel zur Brut schreiten könnten, war lange nur eine vage Hoffnung. Vor ein paar Jahren wurden dann zwar balzende Vögel im Frühjahr gesehen, doch ein Horst wurde erst 2021 entdeckt. Bei dieser Brut gab es jedoch keine Jungtiere. Ob die – wahrscheinlich selben - Altvögel wie 2022 damals noch zu jung waren oder Störungen zur Brutaufgabe führten, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall wurden, nachdem die Tiere denselben Horst wieder besetzen, die Kontrollen über die Naturschutzverwaltung verstärkt, die Forstverwaltung richtete eine große Ruhezone ein, die Jäger hielten über lange Wochen einen weiten Abstand zum Horstbaum ein und bei der Jagd wird freiwillig nur noch bleifreie Munition verwendet, steht es in der Pressemitteilung.

All diese Einschränkungen und die Rücksichtnahme aller führten zu einer erfolgreichen Brut in diesem Jahr und zum Ausfliegen von sogar zwei Jungen, was beim Seeadler bei Weitem nicht alltäglich ist. Landrat Markus Müller dankt in diesem Zusammenhang allen Beteiligten für die gemeinsame Initiative und vor allem die Rücksichtnahme. „Die erfolgreiche Brut ist insbesondere auf das aufeinander abgestimmte Zusammenwirken von Naturschutz, Forst, Kommune, ARGE Donaumoos und der Jägerschaft zurückzuführen“, zeigt sich Müller überzeugt.

Wenn alles gut läuft, sind die Vögel 2023 wieder im Kreis Dillingen da

Diese Seeadler-Brut ist aber noch aus einem anderen Grund etwas Besonderes: Unter den etwa 25 Seeadler-Paaren, die sich seit 2001 in Süddeutschland wieder ansiedelten, ist es die einzige „Auwald-Brut“, also das einzige Paar, das sich im eigentlich angestammten Seeadler-Lebensraum im Binnenland ansiedelte. Besonders ist, dass dies ganz in der Nähe des von Christian Landbeck anno 1855 letzten beschriebenen Brutplatzes ist. Die diesjährigen Jungvögel wurden am 20. Mai von Dr. Schmidt-Rothmund vom NABU Vogelschutzzentrum beringt, sodass man über zukünftige Ringablesungen auch das weitere Schicksal der Seeadler nachvollziehen kann. Wenn alles gut geht, werden die Altvögel im kommenden Jahr wieder denselben Horst beziehen oder einen anderen bauen. (AZ)

