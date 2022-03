Lauinger Bürger können bald zum Tierkrematorium nach Niedersachsen fahren

Die Firma Rosengarten bietet eine kostenlose Fahrt nach Badbergen an, wo man ein Tierkrematorium besichtigen kann. Alles zu Anmeldung, Plätzen und Termin.

Im Zusammenhang mit den Plänen für ein Tierkrematorium der Firma Rosengarten hat der Geschäftsführer des Unternehmens, Arndt Nietfeld, angeboten, für interessierte Lauinger Bürgerinnen und Bürger die Besichtigung seiner Anlage am Firmensitz in Badbergen (Landkreis Osnabrück, Niedersachsen) zu ermöglichen.

Der Aufenthalt im Tierkrematorium dauert zwei Stunden

Termin für die Fahrt ist Samstag, 26. März. Abfahrt in Lauingen ist gegen 5 Uhr, Rückkehr gegen 0.30 Uhr. Mindestteilnehmerzahl ist fünf Personen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Nach Ankunft in Badbergen gegen 14 Uhr werden das Kleintier- und Pferdekrematorium der Firma Rosengarten besichtigt. Der Aufenthalt dauert circa zwei Stunden, danach wird die Rückreise angetreten.

Anmeldungen für die Informationsfahrt nimmt die Stadt Lauingen telefonisch unter 09072/998110 oder per Mail an kling@lauingen.de entgegen. Anmeldeschluss ist Montag, 21. März. Die Fahrt ist für die Teilnehmer kostenlos. Hintergrund des Angebots ist die Diskussion um ein geplantes Tierkrematorium am Herrgottsruhfriedhof. Anwohner und Mitglieder der Bürgerinitiative beklagen neben Gründen der Pietät auch möglichen Gestank, der von der Anlage ausgehen könnte. Der Betreiber und Investor hat das in der Vergangenheit immer wieder bestritten. (mayjo/pm)

