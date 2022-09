Mann verletzt Kontrahenten mit einer Machete

Ein Streit in Lauingen eskaliert. Als die Polizei eingreift, wird ein Beamter verletzt. Auch vor einer Kneipe gibt es Zoff.

Das war ein heftiger Streit. In Lauingen wurden bei einem Streit zwei Männer verletzt, darunter ein Polizist. Ein Mann griff dabei zu einer Machete, die im Deutschen auch oft als Buschmesser bezeichnet wird. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich in der Nacht zum Samstag gegen 2.15 Uhr zwei 32-jährige Männer aus Lauingen und ein 45-Jähriger aus Bachhagel im Bereich der Imhofstraße auf. Dort rüttelten die betrunkenen Männer an einem abgestellten Anhänger, der einem 53-jährigen Lauinger gehörte.

Der Mann mit der Machete verletzte einen Beteiligten

Der Besitzer des Anhängers konnte die Männer vom Fenster aus beobachten und wurde von diesen sogar noch beleidigt. Daraufhin gerieten der Anhänger-Besitzer und dessen 21-Jährigen Sohn mit den drei Männern in Streit. Dabei fügte der 53-Jährige einem der Männer mit einer Machete leichte Schnittverletzungen am linken Unterarm zu. Diese wurden dann im Krankenhaus Dillingen versorgt. Nachdem die Streithähne durch die eintreffenden Polizeibeamten getrennt werden mussten, leisteten sie Widerstand und verletzten einen Polizisten leicht am Knie. Gegen mehrere Beteiligte wurden unter anderem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

So sieht eine Machete aus. Mit dieser Art von Messer hat ein Lauinger seinen Kontrahenten am Unterarm verletzt. Foto: Ulrich Weigel (Symbolbild)

Ebenfalls zu Streitereien kam es in der Nacht zum Samstag vor einem Lokal in der Ludwigstraße in Lauingen. Dort hielten sich laut Auskunft der Polizei gegen 1 Uhr ein 24-jähriger und ein 27-jähriger Mann aus Lauingen auf. Den beiden fielen mehrere junge Männer auf, die Glasflaschen auf den Boden fallen ließen. Als die jungen Männer aufgefordert wurden, das zu unterlassen, drohten die unbekannten Männer den beiden Zeugen mit Schlägen. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 melden.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Dillingen

Auffällig unterwegs war ein E-Scooter-Fahrer. Wie die Polizei berichtet, wurde der 21-jährige Dillinger am Freitagabend gegen 23.40 Uhr im Bereich des Dillinger Stadtbergs wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Zudem stellten die Beamten Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum fest. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ebenfalls am Freitagabend gegen 18.40 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann aus Höchstädt, der mit seinem Kleinkraftrad im Bereich der Höchstädter Bachgasse unterwegs war, von der Polizei kontrolliert. Da bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab einen Wert von etwa einem Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. (AZ)

