SPD Lauingen begrüßt belebten Marktplatz an den Sommerwochenenden

Vom autofreien Marktplatz über den Radentscheid zum Flutpolder: So positioniert sich die Lauinger SPD zu verschiedenen Themen.

Vor der Sommerpause traf sich die SPD Lauingen zu einer Mitgliederversammlung, um Delegierte für die Stimmkreiskonferenz zur Landtagswahl zu wählen. Ortsvorsitzender Dietmar Bulling leitete die Delegiertenwahl zur Landtagswahl im Herbst 2023. Auf dieser Konferenz werden die Kandidaten zur Landtags- und Bezirkstagswahl nominiert. Gewählt wurden laut Pressemitteilung hierfür Stadträtin Ursula Kigele, Martin Knecht, Winfried Müller, Horst Bär und Dietmar Bulling.

Landratsstellvertreter Bulling berichtete danach aus der aktuellen Kreispolitik. Aktuell sei das Thema Flutpolder von Belang. Hier ist Lauingen durch einen der drei im Landkreis geplanten Polder betroffen, nämlich in Helmeringen. Dieser hat laut Planung ein Fassungsvermögen von 6,5 Mio. Quadratmetern. Aktuell seien erhebliche Grundwasserprobleme zu erwarten, heißt es in der Pressemitteilung. Unter anderem der Bund Naturschutz lehnt die Polder daher ab. Ähnliches gilt für die Stadt Lauingen, die ihre Stellungnahme noch nicht abgegeben hat.

Auch das Radbegehren ist bei der SPD Thema

Stellvertretender Ortsvorsitzender Martin Knecht informierte über das "Radbegehren", für das derzeit bayernweit Unterschriften gesammelt werden (bis Ende Oktober), um einen Volksentscheid anzustrengen. Die SPD sowie andere Parteien und Organisationen setzen sich ein für eine Förderung des Fahrradverkehrs, etwa durch Radwege oder Radstreifen in Innenstädten. Zur Unterstützung machen laut Knecht die beiden Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier (Wahlkreis Aalen-Heidenheim) und der SPD-Abgeordnete Christoph Schmid (Alerheim) eine bundeslandübergreifende Radtour. Am Mittwoch, 10. August, sind die beiden von 13 bis 14 Uhr am Lauinger Marktplatz präsent, stehen für Bürgergespräche bereit und sammeln Unterschriften.

Bulling ließ noch einmal kurz den Bürgerentscheid gegen das geplante Tierkrematorium Revue passieren. Die eindeutige Ablehnung habe erfreulicherweise dazu geführt, dass das Gewerbegebiet im Lauinger Osten komplett überplant werde; eine Forderung, die die Bürgerinitiative und die SPD im Frühjahr erhoben hatten.

Das sind die wichtigsten Baumaßnahmen in der Stadt

Bulling informierte auch über die wichtigsten Baumaßnahmen: Der neue Kindergarten Kurlandstraße, die Sanierung des schwarzen Weges zur Carlsquelle und die Donauufergestaltung sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Eine durch Fördermittel getragene Sanierung des Sportheims am Auwaldstadion soll 2023 beginnen.

Leider gibt es laut Bulling bislang keine Einigung mit der Diözese über die Baulast am Martinsmünster, insbesondere die längst überfällige Sanierung des maroden Glockenturms. Die hierfür notwendigen Gespräche mit dem Ordinariat haben immer noch nicht stattgefunden. Bulling erinnerte in diesem Zusammenhang auch an seinen Vorschlag, die seit Jahren ungenutzte Johanneskirche zu entweihen, um sie beispielsweise für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen. Dies biete sich an, nachdem, wie die DZ berichtete, die sakralen und kunsthistorisch relevanten Gegenstände aus der Kirche entfernt wurden.

Abschließend erinnerte Stadträtin Ursula Kigele daran, dass die SPD-Fraktion, unterstützt durch FDP und Grüne, auch in diesem Jahr eine Sperrung des Lauinger Marktplatzes durchgesetzt habe, um ihn an den Ferienwochenenden für Aktionen nutzen zu können. Aktuell sind mehrere Veranstaltungen geplant.