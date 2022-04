Was für die Bürgerinitiative gegen ein Tierkrematorium in Lauingen spricht

In zwei Wochen findet der Bürgerentscheid zum Tierkrematorium statt. Die Bürgerinitiative hat sich deshalb mit SPD und FDP getroffen.

Vertreter der Bürgerinitiative trafen sich mit Vertretern der Parteien SPD und FDP sowie weiteren Gegnerinnen und Gegnern des geplanten Tierkrematoriums vor Ort gegenüber dem Friedhof „Herrgottsruh“. Die Bürgerinitiative „Pro Wohlfühlstadt - Gegen eine Tierverbrennungsanlage in Lauingen“ ist nicht gegen die Kremierung von Haustieren, stellt sie in einer Pressemitteilung klar. Jeder solle sein Tier so bestatten, wie er möchte und es sich leisten kann. Die Bürgerinitiative, viele Bürger und gewählte Vertreter der Stadt sind allerdings gegen eine „industrielle Verbrennungsanlage“ an dem von der Stadt angebotenen Standort am Rand des Naherholungsgebietes Auwald. Schon der Name „Herrgottsruh“ sagt, dass es sich hier um einen Ort der Ruhe und des Friedens handelt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Anwesende Vertreter der SPD-Stadtratsfraktion legten den geschichtlichen Sachverhalt dar: Den früheren städtischen Planern und Gestaltern war diese pietätvolle Nutzung wichtig, deshalb gab es die Auflage der „friedhofsnahen Nutzung“ für die angrenzenden Grundstücke. Mit der Umwidmung zum „Sondergebiet Tierkrematorium“ hat die Stadt den ersten Schritt getan für die Ansiedlung von zwei Tierverbrennungsanlagen mit industriellem Standard für den gesamten süddeutschen Raum. Stadtrat Dietmar Bulling ergänzt: „Das entwürdigt den Friedhof und verhindert zudem die Stadtentwicklung im Osten.“

Ein Meilenstein im negativen Sinne

Dass sich einige Mitglieder des Stadtrates jetzt, Monate nach ihrem Beschluss, vor Ort in Badbergen über solch eine Anlage informierten, ist nach Auffassung der BI in der Vorgehensweise, wie in Lauingen seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode Stadtentwicklung und Kommunalpolitik betrieben wird, ein weiterer bemerkenswerter Meilenstein im negativen Sinne.

Auch die Bürgerinitiative habe sich über Tierverbrennungsanlagen informiert und tauschte sich mit Sachverständigen zum Thema Umwelt aus. Allen Vertretern war es jedoch wichtig, sich bei Betreibern anderer gleichwertiger Kremierungsanlagen kundig zu machen und unbefangene Meinungen zu hören, so die BI.

Vertreter der FDP-Stadtratsfraktion stellten die Fakten dar: Geplant ist eine Verbrennungsanlage mit zwei Öfen, einen für Kleintiere und einen für Pferde. Stadträtin Martina Lenzer stellte für alle verständlich und zu Recht die Frage: „Warum wird die Verbrennungsleistung immer am unteren Limit, jenseits jeglicher Rentabilität angesetzt?“ Nach Aussage eines Experten der Firma Rosengarten müssten beide Anlagen durchbrennen, um rentabel zu arbeiten. Dies sei mit der Minimalmenge an Tieren nicht möglich. Die geplanten Anlagen sind auf eine Verbrennungsleistung von insgesamt 350 Kilo pro Stunde ausgelegt, das bedeutet eine Kapazität von bis zu 140 Tonnen toter Tiere im Monat bei einer Auslastung von 75 Prozent (Angaben vom Betreiber). „Ist eine Betriebsgenehmigung einmal erteilt, kann der Betreiber auch die maximale Kapazität voll ausschöpfen“, ergänzte Stadtrat Georg Rebele laut Pressemitteilung und betonte die Brisanz einer derartigen Genehmigung.

Alle Anwesenden stellten sich die Frage: Warum treiben die Bürgermeisterin und mit ihr Teile des Stadtrats dieses Projekt sehr aktiv und als Unterstützer für den Betreiber voran? Die Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücks sind niedrig, die Einnahmen aus einer zu erwartenden Gewerbesteuer enttäuschend (Firmensitz in Niedersachsen), die versprochene Anzahl an Arbeitsplätzen im Vergleich zur Verbrennungsleistung nicht stimmig. Alle Anwesenden fragten sich, was die wahren Beweggründe für dieses außergewöhnliche Engagement für diese Firma seien. Bulling wunderte sich sehr und ergänzte, dass es ein derartiges städtisches Marketingverhalten noch nie gab. Ähnliche Verwunderung äußern auch die unterschiedlichsten Kommunalpolitiker im Landkreis.

Noch seltsamer muten nach Ansicht der Bürgerinitiative die in letzter Zeit vielversprechenden Informationen an, was eine solche Verbrennungsanlage doch noch Positives mit sich bringen soll, zum Beispiel Unterstützung für soziale Projekte. Seit kurzem sollen nun Anlieger (120 Haushalte) mit Nahwärme versorgt werden – und das mit nur einem Pferd am Tag. Doch davon haben die anwesenden Stadträte noch nie etwas gehört und woher kommt das Leitungsnetz? „Die dafür nötigen Voraussetzungen sind in Lauingen doch gar nicht gegeben“, wunderte sich Stadtrat Philipp Barfuß.

Alle Bürger in Lauingen müssen kritisch hinterfragen: Warum stehen die bayerischen Städte und Gemeinden nicht Schlange und reißen sich um die Ansiedlung der Firma Rosengarten? Das Gegenteil ist der Fall: Zahlreiche Städte und Gemeinden wurden bereits angefragt – alle lehnten ab.

Der "Strohhalm" Lauingen

Die Firma Rosengarten klammert sich an den „Strohhalm“ Lauingen und versucht alles, um am Friedhof bauen zu dürfen. Matthias Kronmüller von der Bürgerinitiative wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Deshalb beschönigt der Betreiber sein Vorhaben von Anfang an und spricht immer nur von würdevoller Verabschiedung einzelner Tiere.“ Und: „Die Tiere sollen aus dem kompletten süddeutschen Raum nach Lauingen angeliefert und am Standort gegenüber dem Friedhof verbrannt werden – in Massen.“

Die BI ist der Überzeugung, dass trotz aller gesetzlicher Vorschriften und Auflagen bezüglich der Filteranlagen gesundheitsschädliche und krebserregende Stoffe freigesetzt werden. Fachleute warnen vor den Emissionen und Immissionen. Man solle bedenken, dass auch Kraftwerke und andere technische Anlagen überwacht werden, aber in Bezug auf ihre Emissionen und des CO2-Ausstoßes in der Kritik stehen. Jeder zusätzliche CO2-Ausstoß sollte aus klimapolitischer Sicht unterbunden werden. Der Einsatz von Erdgas in erheblicher Menge zur Tierverbrennung ist besonders zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Krieg in der Ukraine, Abhängigkeit von russischem Gas) fragwürdig, heißt es weiter.

Daher forderten bei dem Treffen alle Anwesenden eine ganzheitliche Stadtentwicklung für den Standort am Friedhof, anstatt einer schnellen und unüberlegten Ansiedlung.