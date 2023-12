Lauterbach

vor 47 Min.

Mit der neuen Katzenpension in Lauterbach erfüllt sich diese Frau einen Traum

In ihrer Katzenpension Zusamtal in Lauterbach gibt Carina Rauberger Katzen ein vorübergehendes Zuhause.

Plus Katzenliebhaberin Carina Rauberger bringt tierische Gäste in Lauterbach auch in Abwesenheit ihrer Besitzer zum Schnurren. Die Katzen haben sogar einen Fernseher.

Von Alexandra Schuster Artikel anhören Shape

Der Urlaub, eine Geschäftsreise oder Krankheit sind oft Zeiten, in denen so manch ein Katzenbesitzer nicht weiß, wohin er seinen geliebten Vierbeiner bringen soll – am besten an einen Ort, an welchem sich der Tierbesitzer sicher sein kann, dass es dem zurückgebliebenen Familienmitglied auch wirklich gut geht und es unter der Abwesenheit des Herrchens oder Frauchens nicht leiden muss.

Dafür hat sich Carina Rauberger gemeinsam mit ihren Eltern Petra und Klaus Rauberger etwas einfallen lassen. In Lauterbach hat sie die Katzenpension Zusamtal eröffnet und fungiert nun als Betreiberin und Katzen-Gastgeberin. „Die Liebe zu Katzen wurde mir bereits in die Wiege gelegt. Ich bin in einer katzenbegeisterten Familie aufgewachsen“, so die Pächterin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen