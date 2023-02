Lutzingen erhöht Kindergartengebühren

Was Eltern nun für ihre Kinder in der Gemeinde zahlen müssen.

Lutzingens Bürgermeister Christian Weber informierte bei der Gemeinderatssitzung am Montag die Ratsmitglieder über die zukünftige Möglichkeit der Weiterführung, gesammeltes Misch- und Regenwasser wie bisher in den Ohrenbach und den Biziggraben einzuleiten. Voraussetzung dafür sei bisher die Durchführung eines gemeindlichen Monitorings gewesen, was nach Mitteilung des Bürgermeisters auch den Auflagen und rechtlichen Vorgaben entsprechend durchgeführt worden sei. Jetzt müsse die Beurteilung der Fachbehörden abgewartet werden, um eine Einleitung auch in Zukunft zu gewährleisten.

Letzte Erhöhung war im Jahr 2019

Im weiteren Sitzungsverlauf stand die Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzergebühren für den Besuch der gemeindlichen Kindergarteneinrichtung in Unterliezheim auf der Tagesordnung. Nach eingehender Diskussion hat der Gemeinderat laut Information von Rathauschef Weber beschlossen, die Gebühr marginal um 15 Prozent zu erhöhen. Mit dieser Erhöhung habe sich die Gemeinde den Gebührensätzen der umliegenden Kommunen angepasst, so der Bürgermeister. Die letzte Erhöhung der Gebühr sei im Jahr 2019 erfolgt, so der Bürgermeister in seinen weiteren Ausführungen.

