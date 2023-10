Lutzingen

vor 34 Min.

Von sanft bis kraftvoll: So schön klingen Harfe und Chor in Lutzingen

Plus Das Vokalensemble Dattenhausen und die Harfensolistin Stefanie Rühl begeistern auf der gemeinsamen Bühne im IBL.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Eine bunte musikalische Mischung servierten das Vokalensemble Dattenhausen und die Harfenistin Stefanie Rühl ihrem Publikum beim gemeinsamen Konzert im IBL von Lutzingen. Bereits bei der Konzerteröffnung mit den Liedern „Come again“, komponiert vom englischen Romantiker John Dowland in goldener Elisabethanischer Zeit, und den Songs „Die Nonne“ und „Der Traum“ von Robert Schumann stellten die Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles Dattenhausen ihre stimmlichen Qualitäten unter Beweis. Die engagierte Leitung hatte dabei Josef Gschwind.

Von Beatle-Songs bis zu Volksliedern

Dabei bestachen besonders die Ausgewogenheit im Klang und Reinheit in der Tongebung sowie die außergewöhnliche Homogenität des Chor-Ensembles, sodass ihre Auftritte an diesem Konzertabend zu einem besonderen Hörgenuss für das Publikum im voll besetzten Theatersaal des IBL wurden. Einmal mehr unterstrich das bei diesem Konzert hauptsächlich präsentierte englische Liederprogramm, mit welch großem Engagement Chorleiter Josef Gschwind den Chor an die Kompositionen heranführt. Heraus kommen gesangliche Interpretationen, die jedem englisch-amerikanischen Volksliederfreund ebenso aus der Seele sprechen beziehungsweise singen, wie dem Lutzinger Konzertpublikum, das sich besonders am gesanglichen Arrangement des Beatles-Songs Ob-La-Di, Ob-La-Da" sowie dem Kinderlied „Old MacDonald had a farm“ von George Mitchell erfreute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen