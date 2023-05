Bürgermeister Taglang im Interview: Medlingen investiert, aber spart auch

Die Gemeinde gibt Geld für die Infrastruktur aus: Geplant sind unter anderem Glasfaser und ein neuer Mobilfunkmast. Zurückgelegt wird schon mal für das neue Feuerwehrgerätehaus.

Der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt für 2023. Wie steht Medlingen finanziell da?



Stefan Taglang: Wenn wir nur den Haushalt der Gemeinde Medlingen betrachten, sind wir als Gemeinde seit 2017 schuldenfrei. Die Projekte der letzten Jahre, wie die neue Aussegnungshalle oder das Baugebiet mit 25 Bauplätzen, konnten ohne Kreditaufnahmen realisiert werden.

Für welche Projekte gibt Medlingen dieses Jahr Geld aus?



Taglang: In diesem bereits laufenden Jahr werden wir vorwiegend in unsere Infrastruktur investieren. Im Vordergrund steht die Erschließung aller Anwesen mit Glasfaser ins Haus. Das Projekt wurde im Sommer 2022 begonnen und wird voraussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein. Die NetcomBW baut das Glasfasernetz im gesamten Medlingen eigenwirtschaftlich aus, sodass ab 2025 alle Bürgerinnen und Bürger ein gigaschnelles Netz nutzen können. In diesem Zusammenhang werden möglichst alle Stromdachständer abgebaut und unterirdisch verlegt. Zudem werden alle Straßenlampen optimiert und dort, wo erforderlich oder möglich, auch ergänzt. An einigen Stellen werden die Gehwege abgesenkt für die Barrierefreiheit. Die Infrastrukturmaßnahmen werden uns in diesem Jahr etwa 200.000 Euro kosten. In einem letzten Bauabschnitt werden die Straßenlampen in Untermedlingen auf LED-Technik umgestellt, sodass wir dann nahezu die gesamte Straßenbeleuchtung auf die energiesparende LED-Technik umgestellt haben. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 50.000 Euro.

Was hat die Gemeinde für dieses Jahr noch geplant?



Taglang: Eine weitere Infrastrukturmaßnahme: Ein neuer Mobilfunkmast zwischen den beiden Ortsteilen wird die Mobilfunksituation rund um Medlingen optimieren, sodass wir in dem Bereich Telekommunikation (Glasfaser und Mobilfunk) in Medlingen wieder top aufgestellt sein werden. Für unseren Bauhof ist ein neues Fahrzeug erforderlich. Dieses wird 40.000 Euro kosten. Zudem wird die Fassade des Bürgerhauses in diesem Jahr saniert, sodass die geplanten Bauarbeiten rund um das gemeindliche Gebäude, inklusive eines neuen Dorfplatzes in Untermedlingen, abgeschlossen werden können. Dieses Jahr planen wir dafür mit 10.000 Euro. Neben einigen anderen kleineren Projekten, die nicht unbedingt viel Geld kosten, aber trotzdem wichtig sind, werden wir die nächsten zwei Jahre für das nächste Großprojekt "Neues Feuerwehrgerätehaus für eine gemeinsame Feuerwehr in Medlingen" Geld ansparen. Die Planungen für dieses Vorhaben laufen bereits auf Hochtouren.

Was sind die wichtigsten Einnahmen für die Gemeinde?



Taglang: Die Gemeinde erhält an Einkommensteueranteil 694.400 Euro und Schlüsselzuweisungen von 258.000 Euro. Eine weitere Einnahme sind Bauplätze, aber das hängt davon ab, wie viele verkauft werden.

Der Haushalt in Medlingen in Zahlen 1 / 8 Zurück Vorwärts Das Haushaltsvolumen der Gemeinde liegt insgesamt bei: 3.235.400 Euro, davon im Verwaltungshaushalt 2.415.200 Euro und im Vermögenshaushalt 820.200 Euro.

Die Gemeinde hat keine Schulden.

Keine Kreditaufnahme ist nötig.

Einkommenssteuer: 694.400 Euro

Kreisumlage: 592.400 Euro

Verwaltungsumlage: 149.500 Euro

Schulumlage: Grundschulverband Bächingen/Medlingen 121.700; Mittelschulverband Gundelfingen 27.500

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen in Höhe von 258.000 Euro.

Schauen wir einmal in die Zukunft: Wie wird sich Medlingen bis 2025 verändert haben?



Taglang: Bis 2025 werden wir weiterhin schuldenfrei bleiben, obwohl wir einige größere Projekte umsetzen werden. Allerdings zeigt die Vergangenheit, dass die Gegebenheiten auch in der Kommunalpolitik – auch auf der "untersten Stufe" – und daher in der kommunalen Finanzpolitik schnelllebig sind. Die Anforderungen und die Gegebenheiten können sich rasch verändern und einen mehrjährigen Finanzplan erheblich verändern. Auf jeden Fall können wir heute schon sagen, dass wir im Jahr 2025 die für unsere Bürgerinnen und Bürger wichtige Infrastruktur von der hervorragend funktionierenden Umgehungsstraße (B 492) bis hin zur Glasfaser, dem Mobilfunk und der Straßenbeleuchtung auf höchstem Niveau garantieren können.

Zur Person: Stefan Taglang ist Bürgermeister in Medlingen.