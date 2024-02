FC Medlingen sammelt mit 9000 Plätzchen 2222 Euro Spenden

Im Rahmen einer Plätzchenverkaufsaktion sammelt der Verein jeweils 1111 Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung Kartei der Not und den Glühwürmchen e. V.

Wer denkt im April schon ans Plätzchenbacken? Ein tatkräftiges Organisationsteam des FC Medlingen, viele fleißige Helferinnen und Helfer – und natürlich die Hauptakteure der Aktion „Kinder backen für Kinder“, die Bambini der SG Bächingen-Medlingen G-Junioren. Solange Vorbereitung, Engagement und Begeisterung brauchte es nämlich, bis schließlich pünktlich zum 1. Advent 9000 Plätzchen in 426 liebevoll gestalteten Tüten zum Verkauf bereitstanden. Den Erlös ihrer tollen Gemeinschaftsaktion, eine großzügige Spende von jeweils 1111 Euro für den Verein Glühwürmchen e.V. und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, überreichten die Bambini mit viel Freude und Stolz kürzlich im Vereinsheim des FC Medlingen. Noch nie zuvor hatte der Fußball-Club eine Aktion in dieser Größenordnung auf die Beine gestellt.

„Mit großen, leuchtenden Augen waren die Kinder gleich von Anfang an begeistert, etwas für andere Kinder machen zu können, denen es nicht so gut geht“, sagt Andreas Obinger, der Trainer der Bambini. Er hatte vor einigen Jahren im Radio von einer ähnlichen Backaktion für den guten Zweck gehört und den Drei- bis Siebenjährigen vom FC Medlingen davon erzählt. „Ab da entwickelte sich unsere Aktion ‚Kinder backen für Kinder‘ immer mehr zum echten Teambuilding“, erzählt Alexander Walliser, der Jugendleiter des Vereins.

Von der Idee bis zur Spendenübergabe wurden vom Orga-, Teig-, Back- und Kinderschminkteam alle bürokratischen Hürden genommen. Das Landratsamt gab grünes Licht, die Gemeinde Medlingen mit Bürgermeister Stefan Taglang stellte die Gemeindehalle für den großen Backtag kostenlos zur Verfügung. Und zahlreiche Sponsoren, regionale Betriebe wie auch Privatpersonen haben die Aktion zusammen mit vielen Helferinnen und Helfern tatkräftig unterstützt. „Je mehr wir gefragt haben, desto mehr sind in der Folge mit aufgesprungen“, berichtet Walliser begeistert. Ende November 2023 waren schließlich an nur einem Tag 9000 leckere Weihnachtsplätzchen für den guten Zweck gebacken, gefüllt, verziert und liebevoll in 426 Tütchen verpackt – und praktisch auch bereits verkauft.

„Wir hätten beim Theater Medlingen und beim Jahresabschlusskonzert der Eintracht Bächingen schon alle Plätzchen verkaufen können“, freut sich Christian Stadler, der Erste Vorsitzende des FC Medlingen. Aber die Hälfte der Päckchen war da schon fest vorbestellt. Mehrere Geschäfte in der Umgebung boten sie zum Verkauf – für viele Kunden ein willkommenes Nikolausgeschenk und eine große Unterstützung für die Kartei der Not.