Ein Gemeinderat im Kindergarten

Plus Das Mödinger Gremium besichtigt den Bau im Kindergarten St. Clara. Der kostet mehr als gedacht.

Meistens versammelt sich der Mödinger Gemeinderat in den Räumen der Vereinsgemeinschaft. Doch bei der jüngsten Sitzung ist dies anders: Sie findet im Kloster Maria Medingen statt. Denn dort besichtigen die Mitglieder den Baufortschritt im Kindergarten St. Clara. Dabei waren auch Architekt Ruben Recio und die verantwortlichen Klosterschwestern Sr. Marianne Willjung und Sr. Angela Högg. „Es liegen zwei anstrengende Wochen hinter uns“, meint Recio.