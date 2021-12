Nach Hausbrand: Große Spendenaktion für Familie aus Schabringen

Familie Zimmermann hat nach einem Vollbrand ihr Haus, ihr Zuhause verloren. Ein Feuerwehrmann aus Bergheim sammelt nun Spenden. So kann man helfen.

Christian Guffler ist Feuerwehrmann aus Bergheim und war am 24. November im Einsatz. Er war von Anfang an bei der schlimmen Brandkatastrophe in Schabringen vor Ort. Wie berichtet, ist ein Wohnhaus direkt am Kirchplatz in Flammen gestanden. Es war nicht mehr zu retten, es ist nicht mehr bewohnbar.

Seit 14 Jahren ist Christian Guffler bei der Feuerwehr aktiv, hat schon viele, auch ähnliche, Einsätze erlebt. Aber das Schicksal von Familie Zimmermann, die er vorher nicht kannte, ließ ihn nicht los. „Am Abend ist mir bewusst geworden, dass da eine Familie alles verloren hat. Dann habe ich gleich die Spendenaktion gestartet“, so Guffler.

Online kann man Geld für Familie aus Schabringen spenden

Konkret: Online kann man über ihn für die Familie spenden. Bis heute sind bereits rund 10.000 Euro zusammengekommen. Damit habe Christian Guffler selbst nie gerechnet, aber es freue ihn. „Schön, wenn Menschen zusammenstehen“, sagt er. Bis Ende es Jahres wolle er die Spendenaktion noch laufen lassen. Er habe alles offiziell mit der Hausbank geregelt, um auch transparent zu sein. „Gerade jetzt in der schweren Zeit, auch wegen Corona, dachte ich, dass es einfach gut wäre, so zu helfen.“

Weihnachten ist für die Familie aus Schabringen gerade nicht wichtig

Von der Spendenaktion wusste die Familie nichts, sagt Tochter Tamara Zimmermann. Es rühre sie sehr, ihr fehlen die Worte. Natürlich habe die Familie die notwendigen Versicherungen für solch einen Unglücksfall abgeschlossen, wann und in welcher Höhe aber Versicherungen etwas zahlen, sei laut Tamara Zimmermann ungewiss. Auch, wie es mit dem ausgebrannten Haus weitergehe. Kernsanierung oder Abriss stehen im Raum. „Es ist alles noch so frisch. Richtig realisiert haben wir das noch nicht.“

Deshalb rücke auch Weihnachten weit in den Hintergrund. Geschenke? Tamara Zimmermann sagt: „An erster Stelle sind wir froh, dass wir so in dieser Runde zusammensitzen können. Und wir sind dankbar, wie die Menschen uns helfen. Danke. Das ist unglaublich.“

Wer sich bei der Spendenaktion von Christian Guffler beteiligen will, kann dies unter www.betterplace.me/brandkatastrophe-fuer-eine-familie