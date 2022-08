Doppelter Grund zu feiern in Syrgenstein

In Syrgenstein konnte nicht nur das Sommerfest des Musikvereins, sondern auch die offizielle Einweihung der Schulstraße gefeiert werden.

Schon einige Tage vorher steht die Bühne für das Sommerfest des Musikvereins vor der Bachtalhalle in Syrgenstein, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Freude über die Veranstaltung ist spürbar. Der perfekte Rahmen für ein weiteres erfreuliches Ereignis: Nach mehr als einem Jahr Sanierung konnte die angrenzende Schulstraße offiziell eingeweiht werden. "Ich habe extra rote Scheren bestellen lassen", lacht Bürgermeisterin Mirjam Steiner von der SPD. Und die schneiden gut: Das weiß-blaue Band hält nicht lange stand.

Landrat Markus Müller ist an diesem Tag dabei, ebenso Horst Hofmockel, Baudirektor im Sachgebiet Städtebauförderung der Regierung von Schwaben, und Bachhagels Bürgermeister Ingo Hellstern. "Die Schulstraße ist ein lebendiges Beispiel für 50 Jahre Kommunalentwicklung im ländlichen Raum, und zwar im Straßenraum und den Nebenflächen", betont Steiner in ihrer Rede. Denn seit dem Zusammenschluss der Ortsteile Altenberg und Ballhausen 1971 sei die Straße das Verbindungselement und die gemeinsame Entwicklungsachse.

Rund um die Straße hat sich in dieser Zeit viel getan, wie die Bürgermeisterin anschließend aufzählt: etwa der Bau der Kirche und der Grundschule, die Bachtalhalle oder das Feuerwehrhaus und das Jugendzentrum. Auch der Ausbau des nördlichen Straßenbereichs in den 90er Jahren war ein Teil dieser Entwicklung. Schon der damalige Bürgermeister, ihr Vater Bernd Steiner, sei für verrückt erklärt worden, da die wichtige Straße dafür gesperrt werden musste, erzählt sie lachend.

Ein Dank an die Syrgensteiner Bürgerinnen und Bürger

Auch diesmal gab's Umleitungen. Ein Dank gelte deshalb den Bürgerinnen und Bürgern, die die Einschränkungen ertragen und akzeptiert haben, betont die Rathauschefin. Zum Gelingen der Maßnahme haben viele weitere Beteiligte beigetragen: etwa die Baufirmen, die Hausmeister und der Bauhof, Karina Hofmann und ihr Team vom Bauamt, Baudirektor Hofmockel und Otto Kurz vom gleichnamigen Planungsbüro.

Auch Dillingens Landrat freut sich über ein Geschenk

Die beiden Letztgenannten erhalten als Dankeschön die ersten drei Bände des Historischen Bürgervereins Staufen über die Gemeinde Syrgenstein. Auch Markus Müller freut sich über das Präsent. Damit will Steiner ihm zeigen, dass das Bachtal die "Perle des Landkreises ist", in das sich eine Reise immer lohne, wie sie augenzwinkernd hinzufügt. Der Landrat freut sich über die Einladung. Als Verbindungselement und Entwicklungsachse verstehe er auch die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem Landkreis, erklärt er. Was er mit den Büchern macht, weiß er schon. "Ich fahre nächste Woche in den Urlaub, da habe ich gleich etwas zu lesen", sagt er gut gelaunt.

Gut gelaunt ging es den Abend über weiter: Das Jugendorchester Syrgenstein "Josy" eröffnet den musikalischen Teil, trotz der noch kurzen Zeit seit der Gründung, gekonnt. Auch dem Musikverein Staufen ist die Freude an dem Auftritt anzusehen. Zum Abschluss lädt DJ Markus van der Bunk zum Tanzen ein. Wohl mit etwas zu lauter Musik für den Geschmack einer in Syrgenstein lebenden Person; gegen ein Uhr morgens löst die Polizei das Fest auf.