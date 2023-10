Unterliezheimerin ist Präsidentin

Christina Riess weiter an der Spitze des Bundesverbands der Vertriebsmanager

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der Vertriebsmanager hat turnusgemäß ein neues Präsidium gewählt. Dabei ist die Unterliezheimerin Christina Riess für weitere zwei Jahre im Amt der Präsidentin bestätigt worden. Die Geschäftsführerin der Firma A-Square hat dieses Amt bereits seit 2017 inne.

Das Präsidium des Bundesverbands der Vertriebsmanager wurde zum sechsten Mal in der Verbandsgeschichte gewählt. Christina Riess ist – nach Gründungspräsident Harald Schuff und seinem Nachfolger Thomas Lang – somit nicht nur die erste Frau an der Spitze dieses Wirtschaftsverbandes, sondern auch mit nun mittlerweile vier Amtszeiten die am längsten amtierende Präsidentin. Die 45-jährige Unternehmerin hat den Verband laut Pressemitteilung durch schwierige Zeiten geführt und diesen mit ihrer langjährigen Erfahrung in Vertrieb und Transformation zu einem erfolgreichen, nachhaltigen, kleinen Unternehmen mit digitalen Prozessen und virtueller Geschäftsstelle geformt.

Riess zog in ihrer Ansprache eine sehr positive Bilanz der vergangenen beiden Jahre: Der starke Zulauf neuer Mitglieder zeige, dass Führungskräfte ihre Unternehmen strategisch für die Zukunft wappnen wollen und hierfür handfeste Lösungen benötigen. „In diesem Punkt unterscheiden wir uns maßgeblich von anderen Wirtschaftsverbänden, denn wir setzen auf Befähigung unserer Mitglieder: strategisch, operativ und persönlich.“ Der Verband setze sich dafür ein, dass die Vertriebsstrategie die strategische Grundlage der Unternehmensstrategie ist. Mit rund 1.200 Mitgliedern, die ausschließlich in vertrieblichen Führungsfunktionen tätig sind, bildet der Verband eigenen Angaben zufolge die größte berufsständische Vereinigung für das Vertriebsmanagement in Deutschland. (AZ)