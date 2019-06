00:33 Uhr

600 Kinder auf dem Bauernhof

17 Betriebe im Landkreis öffnen für Kinder ihren Stall

600 Kinder aus dem Landkreis nutzen die diesjährige Aktion „Kindertag auf dem Bauernhof“ auf 17 Betrieben, um realistisch zu erleben, wie es auf einem Bauernhof in ihrer Nachbarschaft aussieht, wo ihr Mittagessen herkommt, welche Tiere auf den Höfen leben und wie sie gehalten oder gefüttert werden.

Alle zwei Jahre, dieses Jahr in den ersten drei Juliwochen, laden die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbands Kindergarten- und Schulkinder auf die Höfe ein, um ihnen einen Eindruck vom Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof im Einklang mit Natur und Tieren und der modernen Produktion von Lebensmitteln zu vermitteln.

Die Auftaktveranstaltung im Landkreis Donau-Ries war dieses Mal bereits auf dem Milchviehbetrieb der Familie Döbler am Schöttlehof bei Donauwörth.

Das Betriebsleiterehepaar öffnete mit ihren Helfern für 62 Kindergartenkinder und deren Erzieherinnen einen Vormittag lang alle Stall -und Hoftüren. Zunächst ging es in den Melkstand, wo bereits drei Kühe auf die Kinder warteten, bis sie mit den Kindern gemolken wurden. Die ganz frische Milch durfte auch gleich gekostet werden.

„Hm, so warm und so süß“, war das allgemeine Urteil der kleinen Qualitätskontrolleure. Weiter ging es mit dem „Milchtaxi“ zu den Kälbern, die alle noch auf die vielen Helfer beim Kälbertränken warteten. Im Kuhstall lag bereits eine Tagesration Futter für ein Tier bereit, „was so viel für eine Kuh?“, kam die erstaunte Frage, die aber geduldig und recht anschaulich von Christian Döbler beantwortet wurde, bevor alle Kinder die gesamte Herde mit frischem Gras auf dem Futtertisch füttern durften. Kinder, Helfer und Tiere – hier gab es keine Berührungsängste.

Sogar den Abtransport der Milch durch den Milchsammelwagen in die Molkerei beobachteten die kleinen Besucher aufmerksam. Den Abschluss dieses spannenden Tages bildete noch eine Runde mit dem Schlepper über die Felder. (dz)

