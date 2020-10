vor 33 Min.

AWV warnt vor fragwürdiger Sammelaktion

Warum Bürger sich nicht beteiligen sollten

In Wemding sind laut AWV Nordschwaben Flyer für eine nicht zulässige Straßensammlung verteilt worden. Eine ungarische Familie fordert darin die Einwohner auf, gebrauchte Gegenstände bereit- zustellen. Unter anderem würden auch gebrauchte Fahrzeuge und Maschinen sowie Elektrogeräte, die gefährliche und umweltschädliche Bauteile und Substanzen enthalten, eingesammelt.

Warum nicht jeder Sperrmüll und Schrott sammeln darf

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht vor, dass Straßensammlungen vorab und rechtzeitig angezeigt und vom Landratsamt genehmigt werden müssen. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass sich die Sammler ausreichend zu erkennen geben müssen, also mit Adresse, Ansprechpartner und Telefonnummer. Außerdem muss der Sammler angeben, was er mit den Waren macht. Damit soll gewährleistet werden, dass gesammelte Gegenstände ordnungsgemäß und schadlos verwertet werden. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, untersagen die Landratsämter die Sammlung wie auch im Fall von Wemding. Deshalb sollten Bürgern bei dieser fragwürdigen Sammlung nicht mitmachen, rät der AWV.

Sammelsysteme des AWV nutzen

Elektrogeräte müssen über den Handel zurückgegeben werden oder aber über die kommunalen Sammelstellen, wie die Recyclinghöfe des AWV Nordschwaben. Der AWV sorgt für die fachgerechte Verwertung oder Entsorgung. So werden Elektrogeräte von zertifizierten Fachbetrieben innerhalb Deutschlands zerlegt, sodass der Anteil an Metall, Glas und Kunststoffen umweltgerecht verwertet werden kann und zur Herstellung neuer Produkte bereitsteht. Giftige Rückstände wie Fluorkohlenwasserstoffe aus Kühlschränken, Quecksilber in Energiesparlampen oder Cadmium in Batterien werden ohne Gefahren für Mensch und Umwelt entsorgt oder verwertet. (dz)

