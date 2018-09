vor 35 Min.

Agilis: Weitere Zugausfälle

Krankmeldungen als Grund angegeben.

Agilis ist in der Region weiterhin von krankheitsbedingten Personalausfällen betroffen. Das teilt das Eisenbahn-Unternehmen mit. „Um den Betrieb nachhaltig stabilisieren zu können“, müssten auch im Oktober weitere Zugfahrten entfallen: „Beim Ersatzkonzept wird Agilis weiterhin besonderen Wert darauf legen, dass so viele Schülerzüge wie möglich planmäßig verkehren können.“ Die Details aller Änderungen sind ab Anfang nächster Woche auf der Internetseite des Unternehmens unter agilis.de/abweichungen zu finden. „Wir haben intern bereits konkrete Maßnahmen ergriffen, um schnellstmöglich wieder alle Zugleistungen anbieten zu können“, erklärt Axel Hennighausen, betrieblicher Geschäftsführer von Agilis. Spätestens zum November könne man davon ausgehen, dass sich die Personalsituation dadurch entschärft hat. Kurzfristig weiteres Personal im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung heranzuziehen, sei laut Carsten Scherf, kaufmännischer Geschäftsführer, nicht möglich gewesen. „Unsere deutschlandweiten Bemühungen blieben leider erfolglos. Der Markt an Leihlokführern ist leer gefegt“, bedauert Scherf. Denn das Problem der vor allem krankheitsbedingten Personalausfälle betreffe derzeit nicht nur Agilis, sondern die gesamte Bahnbranche. Hier ist der Fachkräftemangel deutlich spürbar, vor allem im Bereich der Triebfahrzeugführer. (pm)

