vor 34 Min.

Ankündigung zum Gemeinderat sorgt für Unruhe in Blossenau

Plus Ein Tagesordnungspunkt der Gemeinde Tagmersheim sorgte für Irritationen. Die Befürchtung: die Baustelle in Blossenau solle gestoppt werden. Was dahinter steckte.

Von Eva Münsinger

„Ausschreibungsstopp für Blossenauer Dorferneuerung“ – der erste Tagesordnungspunkt der Tagmersheimer Gemeinderatssitzung am Dienstag sorgte für ordentlich Irritationen bei den Bürgern. Schließlich fordern die umfassenden Baumaßnahmen in Blossenau den Anwohnern einiges ab.