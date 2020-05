vor 19 Min.

Auf kleinstem Raum ist Platz für Blumen und Bienen

Kreisbäuerin Ruth Meißler ruft zur insektenfreundlichen Gestaltung von Balkonen und Gärten auf

Bei den Bäuerinnen haben schön gestaltete Balkonkästen oder Bauerngärten mit insektenfreundlichen Blumen oder Kräutern Tradition. Tipps wie jeder Einzelne in der jetzt beginnenden Saat- und Pflanzzeit seinen Balkon oder Garten insektenfreundlich gestalten kann, hat Kreisbäuerin Ruth Meißler.

Bienen und andere bestäubende Insekten wie Fliegen, Wespen oder Käfer lieben ungefüllte Blüten. Dort ist der Weg zum Nektar frei. Bei gefüllten Blüten hingegen ist dieser Weg durch viele gezüchtete Blütenblätter versperrt. Sie sind daher für Bienen reine Mogelpackungen, so Meißler. Außerdem haben gefüllte Blüten nur wenige bis gar keine Staubgefäße – hier ist für Bienen nichts zu holen. Gefüllte Blüten findet man bei Chrysanthemen, Dahlien, Astern, Rosen, Akelei, Nelken, Kamelien, Pfingstrosen und anderen.

Meißlers Tipp: „Wer auf diese Blüten in seinem Garten nicht verzichten will, sollte auf Vielfalt setzen und versuchen, auch die ungefüllten Alternativen anzubieten, wie Wildrose, Fächerblume, Kapuzinerkresse, Verbene, Glockenblume, Wandelröschen, Löwenmäulchen oder Lavendel. Viele davon eignen sich für den Balkonkasten.“

Kräuter Unterschiedliche Thymiansorten, verschiedenfarbige Salbeiarten, sonnenhungriger Basilikum, Rosmarin, Schnittlauch, aber auch Zitronenmelisse sind eine Bereicherung für die Küche. Wie auch Minzearten, Ysop oder Bohnenkraut laden all diese Kräuter – wenn sie blühen – vielerlei Insekten ein, auch wenn sie in Kästen auf dem Balkon oder der Terrasse gepflanzt sind. Meißler: „Wenn Kräuter blühen, verlieren sie einen Teil ihres für uns wertvollen Aromas. Lassen Sie daher einen Teil der Kräuter wachsen und ernten einen anderen Teil regelmäßig ab. So haben alle Interessenten etwas davon.“

Bunt schmeckt allen Essbare Blüten sehen schön aus und schmecken auch Bienen und Hummeln. Für den Balkonkasten oder Pflanzkübel eignen sich Kapuzinerkresse oder Ringelblume. Auch viele Erdbeersorten gedeihen gut auf Balkon und Terrasse und bieten Bienen Futter.

Säen Sie Wildblumen-Mischungen zeitlich gestaffelt aus, also im Abstand von einigen Wochen. So verlängern sie die Blütezeit und haben mehr Blüten.

Wiese statt Rasen Lassen Sie wachsen und blühen, was sich ansiedelt: Löwenzahn, Ehrenpreis, Weißklee mit vielen Kugelköpfchen, weiße Schafgarbe, weiße Wiesenmargeriten mit gelbem Herz, lila Flockenblumen, rosa Gänseblümchen.

Diese und weitere Informationen zu mehr Artenvielfalt für Garten und Balkon sind auch in einem Flyer zusammengestellt. Dieser kann unter https://www.bayerischerbauernverband.de/schleppertour heruntergeladen werden, teilt Meißler mit. (pm)