vor 36 Min.

Ausstellung: Faszination Tier

Druckgrafiken in der Praxis Dr. Schnizer

Die Tierwelt ist das zentrale Thema in nahezu allen Arbeiten der Künstlerin und Illustratorin Katharina Rücker-Weininger. Es spiegelt sich auch in ihrem druckgrafischen Werk aus 25 Jahren wieder, dem in der Tierärztlichen Praxis von Dr. Georg Schnizer am Schellenberg noch bis Ende Januar eine Ausstellung mit rund 50 Originalgrafiken gewidmet wird. Sie ist zu sehen von Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr.

Stimmungen, Gefühle und Bewegung mit wenigen, einfachen Linien in das Medium Druckgrafik zu übersetzen ist eine große Herausforderung, aber gerade das begeistert Katharina Rücker-Weininger, die eigentlich eher für ihre naturalistischen oder gar hyperrealistischen Porträts und Illustrationen bekannt ist. Seit Studientagen beschäftigt sie sich mit Druckgrafik, bevorzugt mit Linolschnitt. Die minimalistischen Variationen ihrer Tierinterpretationen wecken trotz oder vielleicht gerade wegen der klaren, einfachen Linien beim Betrachter erstaunlich starke Emotionen. Eine komplette Ausstellung mit solchen Tiergrafiken zu besichtigen kann auch für diejenigen Besucher eine spannende Erfahrung sein, die sich sonst nicht für das komplexe Thema Porträtkunst interessieren.

Katharina Rücker-Weininger wurde in Frankfurt am Main geboren. Nach einer turbulenten Kindheit und Jugend in einem Künstlerhaushalt mit vielen Tieren, studierte sie im Anschluss an ein einjähriges Praktikum bei einem Buchrestaurator und Designer Bookbinder in London, zusätzlich Grafik Design in München. Seither entstanden viele Bücher mit ihren Illustrationen, auch zahlreiche Buchtitel, Motive für Werbekampagnen, Editorials und Plakate stammen aus ihrer Hand. Ihre Bilder wurden in über 60 Ausstellungen in Europa und USA gezeigt, zum Beispiel im Haus der Kunst in München oder im Musee Suisse du Cheval in La Sarraz. Sie lebt und arbeitet heute nahe Landsberg am Lech und ist jede Woche freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr in der ArtGallery (Hinterer Anger 342, Landsberg), anzutreffen. (dz)

Die Webseite der Künstlerin: www.ruecker-art.de. Veranstaltungsort der Ausstellung: Tierärztliche Praxis Dr. Georg Schnizer, Benno-Benedicter-Straße 47, 86609 Donauwörth.