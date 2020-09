vor 34 Min.

Besondere Zeiten, besondere Ausstellung

In der Keramik- und Kreativwerkstatt von Ulli Brauner in Hafenreut gibt es wieder einiges zu bestaunen

Nach vielen Monaten der Einschränkungen und unsicheren Momenten öffnet sich am Samstag, 26. September, von 14 bis 18 Uhr wieder die Gartentüre zur Herbst-Kunst-Ausstellung der Keramik- und Kreativwerkstatt von Ulli Brauner in Hafenreut, wenn auch unter besonderen hygienischen Bedingungen. Im vergangenen „stillen“ halben Jahr sind wieder viele neue Keramikunikate wie „Königs-Kugeln“ oder neue Figuren entstanden. Besonders Künstler und Kunsthandwerker haben ja zum Glück ein fantastisches „Ventil“, durch das solche außergewöhnlichen Zeiten in Kunstwerken Ausdruck finden und Gedanken und Sorgen auf diese Weise verarbeitet werden können. Die Kreativität ist auch hier sicher ein Schlüssel zur Seele. Die intensive Beschäftigung mit Töpfern oder Malen kann auch in kritischen Phasen sehr wohltuend und beruhigend wirken.

Es gibt dieses Jahr sogar einige Werke, die besonders gut in die Weihnachts- und Winterzeit passen. Da es in der Adventszeit wahrscheinlich weniger Weihnachtsmärkte als in den vergangenen Jahren geben wird, hat sich die Kunsthandwerkerin und Autodidaktin Ulli Brauner heuer auch zu diesen Themen inspirieren lassen. Diese werden zusammen mit einigen ausgewählten handgefilzten Hüten und eigens kreierten Künstlerpostkarten in gewohnter Weise im Garten, also unter freiem Himmel, präsentiert. „Dieses Jahr halten wir uns alle gemeinsam im Garten aus Hygienegründen an die allgemeinen Abstandsregeln und schützen uns und die anderen dadurch, dass wir unsere Alltagsmasken tragen“, so Brauner. Wer an diesem Termin keine Zeit oder trotz der Hygienemaßnahmen Bedenken hat, kann sich gerne ab dem 27. September telefonisch zu einem Einzeltermin für die Ausstellung bei Ulli Brauner unter Telefon 09099/9663457 anmelden.

Ebenso können ab diesem Zeitpunkt auch wieder Einzel-Töpferkurse am Vormittag oder Nachmittag für Erwachsene oder Kinder ab sechs Jahren in der Keramikwerkstatt vereinbart werden, nachdem Brauner im vergangenen Jahr zusätzlich noch eine Weiterbildung in Kunst- und Kreativtherapie absolviert hat. Gruppentermine wird es momentan nicht geben, bis sich die Lage wieder entspannt hat. (dz)