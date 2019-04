10:09 Uhr

Buch über das Kriegsende in Wemding und seine Folgen

Konrad Meister (sitzend) stellte in seiner Heimatstadt das Buch „Das Kriegsende in Wemding 1945“ vor.

In seinem Buch blickt Konrad Meister auf das Wemding im Frühjahr 1945 und erinnert an eine Heldentat seiner Mutter. Umsetzung des Projekts dauerte neun Jahre.

Von Thomas Unflath

„Das Kriegsende in Wemding 1945“ – dieses historische Kapitel hat der Zeitzeuge und gebürtige Wemdinger Konrad Meister in einem gleichnamigen Buch behandelt. Das knapp 200 Seiten umfassende Werk wurde nun im Kunstmuseum der Wallfahrtsstadt vorgestellt. Dabei ging der Autor, der inzwischen in Kaufbeuren lebt, auf die bewegten Zeiten im Frühling 1945 und ihre Folgen ein.

Das Buch hat Konrad Meister seiner Mutter Agnes sowie ihrem couragierten Handeln gewidmet. Als Wemding am 24. April 1945 von den aus Franken anrückenden amerikanischen Truppen beschossen wurde und eine schwere Bombardierung unmittelbar bevorstand, hatte Agnes Meister dem zuständigen SS-Kommandanten die Erlaubnis abgerungen, entgegen der bestehenden Gesetze des Nazi-Regimes eine weiße Fahne am Kirchturm zu hissen. Dadurch wurde Wemding samt seiner Bewohner vor weiterer Zerstörung bewahrt.

Zwei Teile

„Ich möchte dem Leser einen emotionalen Bezug zu dieser Zeit ermöglichen“, sagte Meister über seine Intention. Zuvor hatte er bereits eindrucksvoll berichtet, wie er im März 1945 als 13-Jähriger Eichstätter Schüler auf der Heimreise nach Wemding einen ersten Tieffliegerangriff erlebte. Neben den entscheidenden Tagen des Kriegsendes in Wemding geht Meister im zweiten Teil seines Buches ausführlich auf die Nachkriegszeit sowie den politischen Umgang mit der NS-Zeit in Wemding ein. Das Werk ist mit zahlreichen historischen Dokumenten und Fotos versehen.

„Es ist vollbracht“, hatte zuvor Regina Thum-Ziegler verkündet, die als Moderatorin einleitend einige Hintergründe zum Buch erläuterte. Die Entstehung bezeichnete sie als „Mammutprojekt“. Es sei ein Kraftakt gewesen, der Konrad Meister neun Jahre beschäftigt habe. In einer Rückblende berichtete Thum-Ziegler, dass eine Veranstaltung ihrer politischen Gruppierung, der Wemdinger Frauenliste, ausschlaggebend für das Buchprojekt war.

Spaziergang als Auslöser

Im Jahr 2010 veranstaltete die Frauenliste einen Spaziergang durch die Altstadt, dabei wurde auch Station am Stammhaus der Familie Meister in der Borkengasse gemacht und an das mutige Handeln von Agnes Meister erinnert. Der Zeitungsbericht über diesen Spaziergang erreichte Konrad Meister in Kaufbeuren, der sich daraufhin bei Thum-Ziegler meldete.

„Wir waren uns schnell einig, ein gemeinsames Projekt zu verfolgen“, erinnerte sie sich. Meister habe sich während der Arbeiten „in das Thema vergraben“. Das nun veröffentlichte Buch bringe viele Ereignisse der damaligen Zeit ans Tageslicht. Das Werk sei auch deswegen wichtig, weil „die letzten Zeitzeugen immer weniger werden“. Als Gruß aus der Fuchsienstadt Wemding überreichte Thum-Ziegler Konrad Meister als Präsent einen Fuchsienstrauch.

Mitglied im Heimatverein

Verleger Josef Bauer bezeichnete Autor Konrad Meister als „charmant, aber durchaus auch streitbar“. Da Meister als Mitglied des Kaufbeurer Heimatvereins gemeinsam mit dem dortigen Stadtarchiv seit Jahrzehnten eine Schriftenreihe herausbringt, vertraute er sein Werk dem Ostallgäuer Verlegerehepaar Josef und Elisabeth Bauer an. Zum Thema Zeitzeugen meinte Bauer: „Jeder von uns muss sich selbst um seine subjektive Wahrheit kümmern. Dort, wo wir selbst nicht dabei waren, müssen wir uns auf Quellen verlassen.“

Das Buch „Das Kriegsende in Wemding 1945“ ist im Kunstmuseum Wemding sowie direkt beim Bauer Verlag in Stöttwang-Thalhofen erhältlich: Telefon 08345/1601, E-Mail: info@verlag-bauer.de.

