vor 3 Min.

Das digitale Banking hält Einzug

Jährlich vergibt die Sparkasse Neuburg-Rain eine Spende aus dem Zweckertrag des PS-Reinerlöses. In diesem Jahr kamen die jeweils 1.200 Euro den Schulspar-Grundschulen zugute. Die Schultüten – gefüllt mit Süßigkeiten und einem Scheck – nahmen die Leiter der Grundschulen am Schwalbanger, im Ostend, im Englischen Garten und in Rain entgegen.

Bereits jetzt werden mehr als die Hälfte der Girokonten online geführt. Was das für die Filialen vor Ort bedeutet.

Von Gloria Geissler

Es war das letzte Mal, dass Kurt Müller ans Rednerpult trat und einen Blick zurück auf das vergangene Jahr warf. Wenn er als langjähriger Vorstandsvorsitzender die Sparkasse Neuburg-Rain Ende Juni verlässt, dann tut er das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weinend, weil ein schöner und interessanter Lebensabschnitt zu Ende geht, wie er sagte, aber auch lachend, weil er ein gut bestelltes Haus an seinen Nachfolger übergibt.

Wachstum in so gut wie allen Bereichen konnte Müller vermelden. Das Eigenkapital erhöhte sich 2018 um fünf Millionen Euro auf einen Gesamtwert von über 106 Millionen Euro. „Damit können wir unser Wachstum finanzieren“, erklärte Müller.

Nils Niermann neuer Chef

Und um dieses muss sich in Zukunft Nils Niermann kümmern. Der designierte Vorstandsvorsitzende macht keinen Hehl daraus, dass die Zukunft noch digitaler sein wird. Von den 46.000 Girokonten der Sparkasse Neuburg-Rain werden bereits über 56 Prozent online geführt. Circa 5000 Onlinekunden erledigen ihre Bankgeschäfte bereits jetzt mit der Sparkassen-App über ihr Smartphone oder das Tablet. Und die Internetfiliale besuchen pro Tag rund 4200 Besucher.

Neu in diesem Jahr ist der e-Safe, der elektronische Datensafe im Online-Banking, in dem man TAN-gesichert jegliche Form von Dokumenten digital hinterlegen kann. Beispiel gefällig? Sie verlieren ihren Reisepass beim Urlaub in Brasilien, haben aber eine Kopie ihres Passes im e-Safe hinterlegt. Weil sie von überall Zugriff auf ihren e-Safe haben, können sie so in der Botschaft ihre Identität ganz einfach nachweisen.

Keine Filialschließungen

Schnell, praktisch, einfach – lautet die Devise. Genauso wie das Zahlen per Handy oder die Identifizierung von Sparkassenkunden bei Drittanbietern, wodurch dann keine Anmeldung bei Webshops mehr nötig ist. Dennoch verkündet Niermann: Es seien keine Geschäftsstellenschließungen geplant, die Personalanzahl solle gehalten werden und es sei auch nicht angedacht, einen Call-Center zu installieren. „Wir sind eine Flächensparkasse. Ob die Filialen erhalten bleiben, entscheidet der Kunde durch seine Besuche.“ Bisher sei das Onlinebanking lediglich eine tolle Erweiterung, die das persönliche Gespräch in der Filiale aber nicht ersetze.

Die positive Entwicklung der Neuburger Sparkasse täuscht aber nicht darüber hinweg, dass es in Europa kriselt. 2019 erfolgt der langsame Ausstieg aus der expansiven Geldmarktpolitik, sagt Niermann. „Die kurzfristigen Leitzinsen werden voraussichtlich während des ganzen Jahres 2019 auf dem aktuell niedrigen Negativzinsniveau bleiben.“ Für den künftigen Vorstandsvorsitzenden heißt das: „Wir müssen damit leben und einen Weg finden, um auch weiterhin Erträge zu erwirtschaften.“ Die Voraussetzungen stehen gut.

