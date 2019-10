vor 50 Min.

Demoliertes Auto steht auf Parkplatz an der B2

Polizei entdeckt den Pkw mit eingeschlagenem Rücklicht, abgerissenen Scheibenwischern und kaputtem Außenspiegel. Zeugen hatten einen Alarm und Schreie gehört.

Eine Polizeistreife hat am Montagmorgen auf dem Parkplatz neben der B2 Höhe Bergstetten ein geparktes Auto mit fehlendem vorderem Kennzeichen bemerkt. An dem grauen Ford Mondeo neueren Baujahrs und mit Zulassung im Donau-Ries-Kreis waren zudem das linke Rücklicht eingeschlagen, der Heckscheibenwischer abgerissen und die Außenspiegel massiv beschädigt.

Durch eine Zeugenaussage erfuhren die Beamten, dass in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr eine Alarmanlage sowie lautes Geschrei in diesem Bereich zu hören waren. Es wird wegen Sachbeschädigung an einem Auto ermittelt.

Wer Informationen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70667-0 in Verbindung zu setzen.