vor 20 Min.

Der Hauptpreis bleibt in Wemding

Erneut machen mehr als 3000 Teilnehmer bei der Wertmarken-Aktion mit

Erneut haben deutlich über 3000 Kunden aus Wemding und Umgebung in der Vorweihnachtszeit an der Wertmarken-Aktion des Gewerbeverbands Wemding teilgenommen. Nach den Feiertagen wurden nun die Gewinner der insgesamt 100 Preise ausgelost. Klaus Fischer, Vorsitzender des Wirtschaftsverbands, sprach erneut von einer „sehr guten Resonanz“ bei der traditionellen Aktion.

Mitglieder des Gewerbeverbands sowie City-Managerin Judith Strohhofer fungierten in der Geopark-Infostelle als Glücksfeen. Nachdem der Hauptgewinn in den vergangenen Jahren stets in die Wemdinger Nachbarschaft ging, bleibt der erste Preis – ein Einkaufsgutschein über 500 Euro – nun in der Wallfahrtsstadt, genauer im Ortsteil Amerbach: Das Wertmarkenheft von Ralf Herb wurde als erstes gezogen. Der zweite Hauptgewinn, ein 300-Euro-Gutschein, geht an Rosa Hutzler, ebenfalls aus Wemding. Den dritten Preis, einen Gutschein über 100 Euro, erhält Timo Klotz aus Megesheim.

Wie Gewerbeverbandsvorsitzender Fischer abschließend berichtete, warten manche Kunden schon vor der Adventszeit auf die Aktion und fragen bereits im November frühzeitig nach. Andere würden dafür zwischendurch aussetzen. „Insgesamt haben wir eine positive Tendenz. Es dürften wie in den Vorjahren um die 3000 Personen teilgenommen haben“, bilanzierte Fischer zufrieden. Bei 100 Preisen habe man zudem eine rechnerisch gute Gewinnchance. Wie die abschließende Zählung ergab, waren es diesmal sogar 3395 abgegebene Wertmarkenhefte, was einen Umsatz in der Vorweihnachtszeit von über 500 000 Euro entspricht.

Die Liste mit allen Gewinnern ist online auf www.wemding.de einzulesen und wird bei mehreren Fachgeschäften im Schaufenster ausgehängt. Alle Preise können bei Brenner Uhren-Optik-Schmuck abgeholt werden. (unf)

