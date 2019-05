vor 24 Min.

Der „Tag der Türme“ beim historischen Stadtfest in Wemding

Am ersten Festtag steht die Stadtpfarrkirche St. Emmeram im Blickpunkt. Zahlreiche Besucher wagen den Aufstieg

Von Thomas Unflath

Wemding feiert! Und viele Gäste feierten gestern bei frühsommerlichen Bedingungen zum Auftakt des viertägigen Spektakels „Löwen, Gunst und Gulden“ mit. Vor allem Schattenplätze waren rund um den Marktplatz gefragt. Bis Sonntag erinnert Wemding an 550 Jahre Bayrischwerdung und begeht das 400. Jubiläum des zweiten Kirchturms. Diese standen zum Start gestern beim „Tag der Türme“ besonders im Blickpunkt.

Vor dem Eingang zum Turmaufstieg drängelten sich die Besucher, um schließlich die 170 Stufen zu erklimmen. Bild: Anton Ferber

Die „ungleichen Brüder“, wie sie im Volksmund auch genannt werden, stießen auf reges Interesse. Noch vor der ersten Führung in die Türmerstube waren die Besteigungen für den ersten Festtag ausgebucht. Aus Sicherheitsgründen dürfen immer nur 15 Personen teilnehmen. Gelegenheit, die Türmerstube zu besuchen, gibt es aber noch bis Sonntag. Unter Anleitung von Turmführer Josef Bosch machte sich die erste Gruppe auf den Weg nach oben – mit gut 170 Stufen vor sich. Bosch erläuterte gleich zu Beginn, dass es in unserer Region eine Besonderheit sei, zwei Kirchtürme zu haben.

Aufgang und Stube frisch renoviert

Auf dem Weg Richtung Türmerstube legte Bosch immer wieder Pausen ein, um über die bewegte Geschichte der Türme zu erzählen (siehe auch eigener Bericht über den Vortrag von Leo Hintermayr). Der Turmaufgang wurde im Vorfeld des historischen Festes renoviert und die Türmerstube neu ausgestattet. So treffen auf dem Weg nach oben Rauchmelder und ein Notstromaggregat auf jahrhundertealte Bausubstanz. Oben angekommen begrüßte „Türmer“ Johann Laber die Besucher und erzählte, wie das Leben eines echten Türmers früher ausgesehen hat. Für die Strapazen des Aufstiegs wurden die Gäste mit einer traumhaften Fernsicht belohnt.

Einen seltenen Blick ins Uhrwerk des Turmes gewährte eine Führung mit Manfred Brenner. Bild: Anton Ferber

Ebenfalls angeboten wurde beim „Tag der Türme“ eine Besichtigung des historischen Uhrwerks mit Manfred Brenner. Zudem lud Stadtpfarrer Wolfgang Gebert die Gäste zu Führungen durch die Stadtpfarrkirche St. Emmeram ein. Dabei konnte auch ein Blick in die Turmsakristei geworfen werden. Gebert informierte unter anderem über den Namenspatron, den heiligen Emmeram, und blickte schon etwas in die Zukunft. Da im Jahr 1030 der Grundstein für die Stadtpfarrkirche gelegt wurde, dürfe man in Wemding in elf Jahren den 1000. Geburtstag des Gotteshauses feiern.

Beim historischen Stadtfest "Löwen, Gunst und Gulden" tragen Besucher wie Teilnehmer historische Gewänder. Bild: Anton Färber

Der erste Tag von „Löwen, Gunst und Gilden“ begann mit einem prächtigen Bittgang zur Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein. Wobei mancher Wemdinger eher von einem „Dankgang“ sprach angesichts der positiven Wetterprognose für die kommenden Tage. Am heutigen Freitag beginnt mit einem Sternmarsch aller Akteure um 17.30 Uhr das Fest auch offiziell.

Was geboten ist lesen Sie hier: www.lgg.wemding.de

