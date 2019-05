16.05.2019

Die Musik spielt überall

Musikverein Asbach-Bäumenheim besucht Musikanten in Bönninghardt zu deren 70. Bestehen

Von Christian Hammer

Der Musikverein Asbach-Bäumenheim hat die Region Nordschwaben am Niederrhein vertreten: Ein Jahrzehnt nach ihrem ersten Auftritt gaben die Musikanten in Bönninghardt ihr Comeback. Anlass dafür war das Jubiläumswochenende des befreundeten Spielmannszugs.

Bönninghardt ist eine malerisch gelegene Gemeinde am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Bereits 2009 war ein Bus aus Nordschwaben an die niederländische Grenze gereist. Damals hatte es gegolten, das 60-jährige Bestehen des Tambourcorps Bönninghardt zu feiern. Dieser war auch bei einem Jubiläum in Asbach-Bäumenheim mit dabei gewesen. Es waren Freundschaften und einmalige Erinnerungen entstanden. Die Verbindung zu den NRW-Spielleuten kommt aus der Jugendzeit des Dirigenten Josef Basting. Im Teenageralter hatte er schon einmal für die Musikfreunde Bönninghardt gespielt. Nun packten die Bäumenheimer ihre Ausrüstung wieder einmal in den Anhänger und los ging es. Ihre 568-Kilometer-Route führte durch Schneetreiben im Spessart und zog sich über etwa sieben Stunden. Das Ziel war die dortige Gaststätte Thiesen. Gemeinsam mit den Spielmannszügen verwandelte die Abordnung aus Nordschwaben den festlich mit Fahnen und Blumen geschmückten Saal in ein Tollhaus. Vom klassischen Marsch mit preußischen Zügen bis zu modernen Partyhits drang alles aus dem Wirtshaus.

Die Kapelle spielte zum Tanz auf und animierte die Gastgeber zum Maßkrugstemmen. Dabei zeigte sich der Ehrgeiz der jeweiligen Vereinsvorstände der Niederrheiner Vereine. Am Ende kürte Basting drei wildentschlossene Vertreter zu Siegern. Danach ging es mit den jeweiligen Gastfamilien nach Hause. Am Sonntag fuhren die Musikanten wieder gen Heimat. „Es war ein tolles und längst überfälliges Wiedersehen mit unseren Kameraden“ , bilanzierte der Bäumenheimer Musikvorstand Holger Riedelsheimer. Musik verbindet – und das überall.

Themen Folgen