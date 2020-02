20.02.2020

„Die Szene lebt“

Mertinger Bulldog- und Oldtimerfreunde ziehen Bilanz und besetzen einige Posten neu

Die Mertinger Bulldog- und Oldtimerfreunde 91 haben im Schützenheim ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Dort findet nun auch der jeden ersten Sonntag im Monat anberaumte Stammtisch des Vereins seinen Ort.

Im Laufe der Veranstaltung wurden immer wieder die Aktivitäten angesprochen, zu denen unter anderem der Besuch von Oldtimer-Treffen anderer Vereine im Umkreis gehören. Die Motorrad-Truppe fährt etwa jedes Jahr in die Oberpfalz nach Fichtelbrunn. 2019 war auch ein Jahr, an dem der Verein wieder seinen „Feldtag“ ausrichtete, der wieder großen Anklang gefunden habe. „Die Szene lebt, auch natürlich mit den Menschen und ihrem Hobby, die dahinter stehen und dies schon viele Jahre“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Die Zahl 91 im Vereinsnamen geht auf das Jahr der Gründung des Vereins zurück, die sich vor fast 30 Jahren ereignete. Einige Mitglieder sind und waren lange Zeit ein Teil des Vorstands des Vereins und so waren die Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung ein wichtiger Punkt der Tagesordnung. So konnte Clemens Hofer wieder zum Vorsitzenden gewählt werden, Fabian Sailer, zum Zweiten Vorsitzenden des Vereins, Kassierer blieb Christian Spingler, Schriftführer ist wieder Peter Pawera. Zu Beisitzern wurden nun Johannes Bschorer, Bernd Hofer und Julia Sailer gewählt.

Die Beisitzer Ernst Thomä und Paul Hopfner, die ihren Posten sehr lange innehatten, wurden mit großem Dank für ihre geleistete Arbeit aus ihrer Verpflichtung verabschiedet, wobei sich Thomä weiterhin um die Ordnung und die Sauberkeit rund um den Vereinsstadel in Heißesheim annimmt und Hopfner sich auch in Zukunft um die Belange der Motorrad-Oldie-Freunde im Verein bemüht. Mit Martin Hopfner und Michael Seltmann wurden auch die Kassenprüfer des Vereins neu gewählt. Die 137 Mitglieder des Vereins, wobei die „Jugend“ hier auch stark engagiert sei, zeigten, dass das Vereinsleben sehr aktiv gestaltet werde und immer wieder neue Anhänger finde. (dz)

Themen folgen