Dieb stiehlt unversperrtes Fahrrad an der Donaumeile

An der Donaumeile in Donauwörth wurde ein unversperrtes Mountainbike gestohlen.

350 Euro Schaden.

Ein 13-jähriger Bub war am Samstag zusammen mit seinem Freund mit dem Fahrrad unterwegs. Gegen 15.45 Uhr stellten sie ihre Räder am Fahrradabstellplatz an der Donaumeile unversperrt ab, so teilt die Polizei mit. Als sie kurz darauf wieder zurückkamen, war das Rad des 13-Jährigen weg. Es handelt sich um ein schwarzes Herren-Mountainbike der Marke „Conway“. Das Rad hat einen Wert von rund 350 Euro.

