vor 31 Min.

Donauwörther schreibt Roman: "Wilaus Gedankenreise"

Plus Der Donauwörther Franz Josef Schwiete hat seinen ersten Roman „Wilaus Gedankenreise“ verfasst. Darin denkt er über das Leben nach. Das Buch ist voller Poesie

Eine lebensgefährliche Erkrankung steht gewissermaßen am Anfang. Als er sie glücklich überwunden hatte, ahnte Franz Josef Schwiete noch nicht, dass er sie anderthalb Jahre später zum Stoff eines kleinen Romans wählen würde. Dann aber entstand das Buch „Wielaus Gedankenreise“ in nur vier Monaten.

Roland Wielau, die Hauptfigur des Romans, ist nach einer geplatzten Gallenblase operiert worden. Eine Zeit lang befindet er sich noch in Lebensgefahr, was er aber nicht weiß. So werden zusehends die nächtliche Schlaflosigkeit und das Gefühl, im Krankenzimmer wie gefangen zu sein, zu seinem subjektiven Leiden. Gestärkt wird er nur durch die Freundlichkeit seines Bettnachbarn und vor allem durch die unverbrüchliche Liebe seiner Frau.

Zum Teil autobiografisch

Wie Schwiete, der seit 1978 in Donauwörth wohnt und mittlerweile 72 Jahre alt ist, im Gespräch betont, ist der Roman nur zum Teil autobiografisch. Vieles sei erfunden. „Ich habe Wielau nachts wach im Bett liegen lassen, um seine Gedanken auf eine komplexe Reise zu schicken, eine Reise in abgelegte, durchlebte Phasen seiner Existenz.“ Der Autor lässt den Ich-Erzähler Wielau immer wieder nachdenken, über seine Eltern, über Kindheit und Jugend, über Sprache, Gesellschaft, über Religion, Vergänglichkeit und Tod. In der Stereotypie der Krankenhauswelt, zum Beispiel der Arztvisiten, die zum Teil auch satirisch geschildert werden, schafft Wielau sich seine eigene, innere Welt. Zu dieser inneren Welt gehört auch der Garten, an den er sich mehrmals im Roman erinnert: „Zu früher Nachtstunde sah ich mich in unseren Garten treten, jedoch bald stehen bleiben, bevor das leichte Gefälle begann. In Umrissen fand ich die Lärche mit ihren dünnen, überlangen Ästen, die beiden Fichten und die mächtige Birke, die der Schattenmantel eines Riesen umhüllte. Links davon hatte sich die Venus niedergelassen, stand niedrig am Himmel, ein einsamer Stern, der aber so funkelte und leuchtete, wie keinem zweiten es je gelang.“

Jeder Tag im Krankenhaus bekommt ein Kapitel

Nach einem Interpretationsband über Tolstoi und zwei Bänden mit Erzählungen ist dies der erste Roman des Autors. Schwiete erläutert, hier seien Anordnung und Komposition noch wichtiger als in einer Erzählung. So kann der Leser feststellen, dass jedem Tag im Krankenhaus ein Kapitel zugeordnet wird. Die Erinnerungsschübe und Gedankengänge Wielaus werden immer wieder abgelöst von der Banalität der Vorgänge im Krankenzimmer, etwa des Anbringens und Durchlaufens der Infusionen. Auch die Übertragung von Fußball-Länderspielen erhält ihren Platz.

Schwiete war Deutschlehrer am Gymnasium

Die Sprache, der schon immer das Hauptaugenmerk des Autors galt, bildet einerseits die Monotonie der Abläufe im Krankenzimmer ab, verwandelt sich andererseits aber in den erinnernden Passagen zu Reichtum und poetischer Verdichtung. Eine solche poetische Dimension kann der Leser ebenfalls in den beigefügten Szenen aus Tolstois Roman „Anna Karenina“ beobachten, die Wielau liest. Und hier zeigt sich wieder der autobiografische Bezug des Romans. Denn Franz Josef Schwiete ist Tolstoiliebhaber wie sein Romanheld. Er war mehr als 30 Jahre lang am Gymnasium Donauwörth als Deutschlehrer tätig, und seine Figur Wielau lässt er ebenfalls Deutschlehrer sein, der glaubwürdig die Kapitel aus „Anna Karenina“ interpretiert und sich zu ihnen in Beziehung setzt.

Der Roman „Wielaus Gedankenreise“ ist bereits im Frühjahr 2020 erschienen. Coronabedingt konnte der Autor bisher noch nicht aus seinem Werk vorlesen. Dies ist für das kommende Jahr geplant. (dz)

Franz Josef Schwiete, Wielaus Gedankenreise. Roman. Hohenwarsleben: Westarp Verlag 2020. 165 Seiten, 18,95 Euro. ISBN: 978-3-96004-053-8. In jeder deutschen Buchhandlung erhältlich, unter anderem im Buchhaus Greno und in der Buchhandlung Rain. Ebenso im Internet-Buchhandel zu beziehen.

Lesen Sie dazu auch:

Der Traum geht weiter

Im Ruhestand einen Traum erfüllt