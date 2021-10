Alte Schule in Graisbach wird saniert

Plus Das markante Gebäude im Marxheimer Ortsteil soll erhalten werden. Es gibt gleich mehrere Gründe, die für diese Lösung und gegen einen Neubau sprechen.

Die ehemalige Schule des Marxheimer Ortsteiles Graisbach wird saniert. Mehrjährige Überlegungen, eine Machbarkeitsstudie sowie Gespräche mit dem Amt für Ländliche Entwicklung und den vier betroffenen Vereinen sind der im Gemeinderat getroffenen einstimmigen Entscheidung voraus gegangen.