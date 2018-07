vor 45 Min.

Ein lauer Abend im Zeichen des Mondes

Das Trio m&m’s versteht es, seine Zuhörer durch anrührende Klänge und Themen zu begeistern. Wie das Trio die unterschiedlichen Genres von Frank Sinatra bis Reinhard Mey vereinigt

Von Helmut Bissinger

Ein lauer Sommerabend, eine langsam untergehende Sonne, die den Turm der Pfarrkirche in ein Zauberlicht hüllt, aufgeräumte Menschen, bereit, sich für eine Stunde aus dem Alltag entreißen zu lassen. Es war angerichtet, als das beliebte Trio m&m’s bei seinem Heimspiel-Konzert im Pfarrgarten zum Meditieren und Entschleunigen antrat. So wie die drei unter den Apfelbäumen hatten auch die Zuhörer auf den Bänken letztlich einen Sinnesgenuss.

Das Repertoire war abwechslungsreich und reichte von weltlicher, manchmal geistlicher Opo-, bis hin zu Swing- und Jazz-Musik. Hier ein bisschen Frank Sinatra mit einem Liebeslied, dort Reinhard Meys Ohrwurm „Über den Wolken“. Und das alles im Zeichen des Mondes, 384400 Kilometer von der Erde entfernt, erst spät am Firmament auftauchend, und doch von den m&m’s in den Blickpunkt gerückt. Mondsüchtig hätte man werden können.

Eduard Mayershofer kennt man „von ganz oben“, wie Pfarrer Karl Hagenauer bei seiner launigen Begrüßung es formulierte. Eduard Mayershofer ist nämlich Organist in der Pfarrkirche. Diesmal zeigte er sich ganz anders, an der Seite seiner Frau Farina Mayrshofer, die zwischendurch zum Saxofon griff, ihrem Lieblingsinstrument.

Der jazzige Sound von Farina Mayershofer und ihrer besten, seelenverwandten Freundin Evi Maierhofer beherrschte den Abend. Die beiden Frauenstimmen zeigten sich in sanfter Zweistimmigkeit variabel, anfangs fast schüchtern klingend, vorsichtig und zaghaft beginnend, loteten sie gefühlvoll alle Facetten eines gekonnten Konzertes aus. „Fly Me to the Moon“, sangen die beiden, und fast hätte man ihnen folgen wollen, wenn da nicht Eduard Mayrshofer von den abweisenden Lebensbedingungen auf dem Planeten erzählt hätte. Schön, wie alle drei den Mond immer wieder im Vergleich mit der Sonne darstellten, manchmal durchaus augenzwinkernd. Einen Mondbrand könne man nicht bekommen, ein Mondöl deshalb auch nicht kaufen.

Farina Mayrshofer, meist stimmführend, gelang ein hingebungsvoller Vortrag, der von Evi Maierhofer niveauvoll untermalt und umschmeichelt wurde.

Der Fels in der Brandung war Eduard Mayrshofer am E-Piano. Mal ertönte es als Klavier, schien aber hin und wieder auch ein ganzes Orchester zu sein. Die drei haben ungemein viele Lieblingssongs. Passend zum Sommer und zum Ambiente des Pfarrgartens dominierten die „Moonlight“-Lieder, garniert mit Anekdoten und Geschichten zum Nachdenken, zum Reflektieren, zum Hinterfragen. Evi Maierhofer samtige Altstimme und der glasklare Sopran von Farina Mayrshofer klangen noch am Tag nach dem Konzert nach. Das Konzert war aber mehr als nur ein Hör- und Sinnesgenuss, geeignet, um einen Tag in innerer Ausgeglichenheit ausklingen zu lassen. Und es war auch ein Beitrag für eine gute Sache. Denn die m&m’s stellten sich in einen hilfswilligen Dienst. Bei freiem Eintritt baten sie um Spenden. Sie kommen der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, und dem Bunten Kreis zugute.

