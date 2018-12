12:30 Uhr

Einbruch - und Diebstahl aus dem Feuerwehrhaus

Diebe machen sogar vor Hilfsdiensten nicht Halt. In Wörnitzstein klauten Unbekannte ein wertvolles Gerät aus dem Feuerwehrhaus.

Bereits am Donnerstag wurde festgestellt, dass in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Wörnitzstein eingebrochen wurde. Unbekannte Täter klauten aus dem Löschfahrzeug ein Stromaggregat sowie aus einem Metallschrank eine Nebelmaschine und Bargeld. Sollte jemand Hinweise zur Ergreifung der Täter geben können, dann bitte melden Sie sich unter Telefon 0906/706670 bei der PI Donauwörth. (dz)

Themen Folgen