vor 47 Min.

Elin Dükkanci scheidet bei „The Voice Kids“ aus

Trotzdem hat die heute Zehnjährige (bei ihrem Auftritt war sie noch neun) die Jury beeindruckt.

Die Nervosität bei Elin Dükkanci war groß gewesen, als sie im November auf der Bühne von „The Voice Kids“ stand. (wir berichteten) Nach der Ausstrahlung am Sonntag steht nun fest: Es hat nicht gereicht für die damals neunjährige Rainerin. „Ich war vor dem Auftritt glaube ich zu aufgeregt“, erinnerte sich Elin lächelnd im Interview mit unserer Zeitung. Immerhin war das ihr erster großer Auftritt überhaupt. Und Elin sieht das Positive: „Ich habe mich in der Schule ziemlich verbessert“, urteilte sie selbstbewusst. Das habe auch viele Lehrer überrascht, gestand ihre Mutter Bettina Dükkanci. Schließlich nahmen die Proben für „The Voice Kids“ viel Zeit in Anspruch. Doch sie habe der Viertklässlerin von Anfang an gesagt, dass sie die Schule deswegen nicht vernachlässigen dürfe. Nach ihrem Auftritt blieb Elin noch einige Zeit auf der Bühne – Mark Forster, Lena, die Sänger von „The Boss Hoss“, und Stefanie Kloß von Silbermond umarmen sie. Sie sagen Elin, dass ihre Stimme noch nicht ganz reif sei, sie es aber auf jeden Fall nochmals probieren solle. Das hat die jetzt Zehnjährige auch vor.

