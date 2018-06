vor 40 Min.

Fachbuchautor Matschiess informiert Gartenfreunde

Es geht um pflegeleichte Stauden, Gräser und Gehölze. Spaziergang durch Schauanlagen

Wie entsteht aus einem Maisacker ein parkähnlicher Staudengarten? Welche Stauden, Gräser und Gehölze eignen sich für pflegearme Beete? Gartenbuchautor Torsten Matschiess gibt am kommenden Wochenende, 23./24. Juni, Antworten auf solche Fragen.

Am Samstag, 17 Uhr, illustriert er im Dehner-Gartencenter in Rain (Treffpunkt am Info-Schalter. Dort können auch Karten gekauft werden) anhand zahlreicher Fotos die Entstehung seines berühmten Garten Alst, gibt Hintergrundinformationen zu seinem preisgekrönten Buch „Avantgardening“ und zeigt, welche Qualität eine Pflanzung nach fünf Jahren ohne jede Pflege und selbst ohne Rückschnitt haben kann. Außerdem stellt er seine „pflegearmen“ Lieblinge unter den Stauden, Gräsern und Gehölzen vor.

Am Sonntag, 17 Uhr, nehmen dann Landschaftsarchitektin Hanne Roth und Gartenplaner Matschiess ihre Besucher mit auf einen Rundgang durch den Dehner-Schaugarten. Dabei geht es um verschiedene Gartenbereiche mit ihren jeweiligen Besonderheiten zwischen Licht und Schatten, Wasser und Trockenheit, sowie durch die Jahreszeiten. Gerne beantworten sie auch Fragen der Besucher. Treffpunkt ist in der Galerie am Eingang zum Schaugarten. Info und Anmeldung: Tel. 09090/777777 oder tourismus@dehner.de. (dz)

