Gärtnerin Jenuwein aus Erlingshofen schließt für immer

Plus Die Gärtnerei Jenuwein in Erlingshofen ist Geschichte. Wie sich der strukturelle Wandel auf die Entwicklung des Betriebs auswirkte.

Von Helmut Bissinger

Die Gewächshäuser sind leer, Kabel hängen von der Decke, im Laden nur noch wenige Stauden und ein paar Schnittblumen. Es sieht nach Abschied aus. Ein solcher war es denn auch am Montag für Stefan und Stefanie Jenuwein in Erlingshofen. Eine Ära ist zu Ende gegangen. „Es macht durchaus wehmütig“, sagt Stefanie Jenuwein. Der Gartenbaubetrieb Jenuwein ist Vergangenheit. „Es wird noch einige Zeit dauern, bis alles aufgeräumt und die Gewächshäuser vollständig abgebaut sind“, sagt Stefan Jenuwein. Erst danach wird sich der 63-Jährige vermehrt seinen Hobbies widmen können: der Musik und dem Modellfliegen. So ganz werde aber auch ihm der Abschied nicht fallen.

Stefan Jenuweins Vater hat den Betrieb 1954, also vor mehr als 65 Jahre, gegründet. Knapp zehn Jahre später verlegte man den Kleinbetrieb dann in die Frühlingsstraße. Dort etablierte sich ein Verkaufsladen. Das Geschäft florierte. „Hier blühten bis zuletzt Chrysanthemen und Alpenveilchen“, blickt Stefanie Jenuwein in die leeren Gewächshäuser. Sie würde gerne noch als Floristin weiterarbeiten.

Starker Strukturwandel in den vergangenen Jahren

Es habe Zeiten gegeben, so das Paar, da man sich über Zulauf von Kunden nicht beklagen habe können. „In den letzten Jahren hat aber ein starker struktureller Wandel alles verändert“, sagt Stefan Jenuwein. Kaum mehr ein Betrieb züchte selbst Blumen, „die meisten Schnittblumen kommen über Kolumbien nach Holland“. Von dort würden sie in ganz Europa verteilt.

Und auch die Importe aus Afrika setzten den familiären Betrieben zu. Eine Produktion vom Saatkorn bis zur Blüte sei angesichts der hohen Preise in Deutschland kaum mehr möglich. Es sei schwer geworden, sich am Markt zu behaupten, weil man mit großen Zentren und auch Baumärkten nicht mithalten habe können. Der chemische Pflanzenschutz ist nicht Sache der Jenuweins, die sich über etliche Jahre für die „Nützlingszucht“ eingesetzt hatten. Kunden aus Höchstädt, Blindheim, Schwenningen, Donauwörth und natürlich aus Tapfheim und seinen Ortsteilen hätten das Leistungsangebot der kleinen Gärtnerei geschätzt. Stefanie Jenuwein sagt, sie werde den Kontakt zu den Menschen vermissen.

Mehr und mehr, so das Fazit der Jenuweins, hätten sie erkannt, dass die Kosten nicht mehr von den Erträgen zu tragen seien. In der Hochzeit des Gartenbaubetriebs Anfang der 90er Jahre, hatte die Firma zehn Mitarbeiter und verbrauchte jährlich bis zu 70000 Liter Heizöl für den Betrieb der Gewächshäuser.

