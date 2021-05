Genderkingen

Finanziell belastende Jahre für die Gemeinde Genderkingen

Plus Die 43 Jahre alte Kläranlage wird bis Herbst 2023 auf den neuesten Stand gebracht.

Auch die nächsten Jahre fordern die Gemeinde enorm, so Bürgermeister Leonhard Schwab und Kämmerin Melanie Mayinger bei der Haushalts-Sitzung. Der Finanzplan sieht zwar deutlich rückläufige Investitionen vor: 4 Millionen Euro im kommenden Jahr, 3,32 Millionen Euro in 2023 und 1,45 Millionen Euro in 2024. Enthalten darin ist der Bau der Kläranlage. Mit Darlehens-Tilgungen und Anteilen an den Rainer Schulbauten kommen weitere Belastungen auf die Gemeinde zu.