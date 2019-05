18.05.2019

Gewerbeverband ist positiv gestimmt

Wemdinger Geschäftsleute sehen sich gut gerüstet. Gewerbeschau im Juli 2020

Wemding Eine positive Bilanz über die aktuelle Lage zog Vorsitzender Klaus Fischer bei der Generalversammlung des Gewerbeverbands Wemding im Gasthaus Krone. Fischer blickte bereits auf 2020 voraus, wenn die nächste Gewerbeschau in der Altstadt bevorsteht.

In seinem Bericht bilanzierte der Vorsitzende zufrieden: „Wir leben in einem Ort, in dem fast alles gut läuft, mitten in einer leistungsstarken und aufstrebenden Region.“ Die Zusammenarbeit mit der Stadt sowie Bürgermeister Martin Drexler laufe hervorragend. Fischer äußerte die Zielsetzung, dass Parkplätze in der Altstadt dauerhaft erhalten bleiben. Er appellierte, dass Dauerparker, etwa Mitarbeiter der Geschäfte, ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit außerhalb der Altstadt abstellen sollten. Fischer dankte allen Mitgliedern des Gewerbeverbands, den Projektleitern der einzelnen Aktionen sowie den Kollegen aus der Vorstandschaft für die Unterstützung. „Unser Ziel bleibt, Wemding lebendig und besuchenswert zu erhalten“, so der Vorsitzende.

Citymanagerin Judith Strohhofer präsentierte der Runde das endgültige Programm des nahenden Stadtfestes „Löwen, Gunst und Gulden“. Einen positiven Kassenbericht legte Max Engelhardt vor. Mit Blick auf die kostenintensive Gewerbeschau im nächsten Jahr meinte er: „Wir sind dafür gut gerüstet.“

Fischer informierte über den Termin der Gewerbeschau am 4. und 5. Juli 2020 – wieder in Kooperation mit dem Marktplatzfest. Dem üblichen Drei-Jahres-Turnus zufolge hätte die Veranstaltung heuer angestanden, wurde aber wegen „Löwen, Gunst und Gulden“ verschoben. Ab Herbst gehe man in die Detailplanung, kündigte Fischer an. Er verabschiedete zudem mit einem Präsent Sylvester Hänsel, der letztmals als Kassenprüfer fungierte. (unf)

Themen Folgen