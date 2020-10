vor 32 Min.

Grandioser Heinz Erhardt-Abend voller Witz und Tiefgang

Plus Jürgen Lechner und Bernd Zoels präsentieren im Rahmen der Kulturtage Heinz Erhardt im Donauwörther Zeughaus. Eine Hommage an einen Großen seiner Zunft.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Jürgen Lechner und Bernd Zoels – die Akteure des Abends – verneigen sich am Ende nach drei Himmelsrichtungen vor ihrem Publikum. Heinz Erhardt, um den es inhaltlich ging, hätte schelmisch lächelnd vielleicht die Vierte mitbedient. Aber dem Publikum, mit Oberbürgermeister Sorré, den Allerwertesten zuzuwenden nach diesem denkwürdigen Abend?

Nach diesem Abend, der die vielen Facetten Heinz Erhardts aufzeigt? Der den nicht nur fröhlich reimenden Sprachjongleur präsentiert, sondern auch jenen Heinz Erhardt, der in vielen seiner Gedichte sehr subtil mit Vergeblichkeit, Vergänglichkeit und Tod spielt?

Den, der sagt: „Zu spät! Die alten Zähne wurden schlecht, und man begann, sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, mit ihnen dann ins Gras zu beißen“. Der an anderer Stelle reimt: „In Eile/Kaum warst du Kind, schon bist du alt./Du stirbst – und man vergisst dich bald./Da hilft kein Beten und kein Lästern:/Was heute ist, ist morgen gestern.

Mehr, als nur Comedy

Es ist nicht nur „Comedy“, die man mit Versen wie diesen ganz sicher auch zelebrieren kann: „Ein Naßhorn und ein Trockenhorn/spazierten durch die Wüste./Da stolperte das Trockenhorn,/ und’s Naßhorn sagte: „Siehste!“. Es ist nicht nur jener schenkelklopfende Humor, den man in solchen Wortspielen wiedererkennt: „Das Schönste am Sonntag ist der Freitagabend“.

Eher selten ist daher im Donauwörther Zeughaus das große Gelächter, das die Auftritte Heinz Erhardts, des Mannes mit Anzug und „Butterblumengesicht“ in den 50er und 60er Jahren so auszeichnete. Aber viele amüsierte, auch nachdenkliche Lacher gibt es beim „Heinz Erhard-Abend“ der beiden Lokalgrößen Jürgen Lechner ( Marxheim) und Bernd Zoels (Wörnitzstein) jetzt im Rahmen der Kulturtage.

Erhard war ein ängstlicher Mensch

Sie stellen einen eher ruhigen, komplizierten, von Versagensangst getriebenen Menschen Heinz Erhardt vor und werden im Verlauf des Abends dem Komiker, Humoristen, Schauspieler, ja dem Menschen Heinz Erhardt immer ähnlicher – einschließlich der dunklen Hornbrille mit Fensterglas (zur Verminderung seiner Nervosität, da sah er das Publikum nur unscharf).

Zoels/Lechner gestalten das Programm entlang den verwickelten Lebenslinien Heinz Erhardts und teilen ihn auch thematisch ein. Aus bildungsbürgerlichem Goethe-Schiller-Uhland-Wissen entsteht in abenteuerlichen Konstellationen intelligenten Blödsinns neues Versgut.

Beginnend mit dem totgerittenen Pferd im „Erlkönig“, dem verballhornten „Taucher“, und jenem Gedicht: „Das Kind hängt an der Mutter, / der Bauer an dem Land, / der Protestant an Luther, / das Ölbild an der Wand. / Der Weinberg voller Reben, / der Hund an Herrchens Blick, / Der eine hängt am Leben, / der andere am Strick“ geht es weiter. Nämlich über die Abteilungen „Klassik“ – vom nicht „Mercedes fahrenden Archimedes“, den „Ledigen mit dem Schwein“ (Leda mit dem Schwan), zur Abteilung „Liebe“ – gern exemplifiziert in der Tierwelt. Zoels singt das urkomische Lied vom „Weidenrösslein“ und der Vergänglichkeit der Liebe: „Ich hol’ vom Himmel dir die Sterne“,/so schwören wir den Frauen gerne./Doch nur am Anfang! Später holen/wir nicht mal aus dem Keller Kohlen.“ Das Ganze gipfelt im Unsinn als eigenem Wert, wenn nämlich der Himbär dem Brombär ‘nen Bären aufbindet.

Lebenserinnerungen

Erhardts „Erinnerungen“ führen zurück zu einem eisigen Wintertag 1909 in Riga: der Vater Kapellmeister und immer auf Tournee, die Mutter kommt nach St. Petersburg. Die Großeltern sichern Kindheit und Jugend ab, nach kurzen Aufenthalt (bei der Mutter), längerem (bei der Stiefmutter Käthe in Hannover) und 15 Schulwechseln verweigert sich der dreisprachige Erhardt der weiteren Schullaufbahn. Er studiert in Leipzig Musik am Konservatorium – statt einer Buchhändlerlehre – bis der Großvater das Geld sperrt.

Zurück in Riga im Musikalienhandelsgeschäft des Großvaters entwickelt er dichtend seinen Humor aus Wortspielen und Verdrehungen von Redewendungen, Schüttelreimen, Versen, immer mit überraschender Pointe. In seinen Auftritten als Alleinunterhalter in Riga begleitet er sich am Klavier; seinen Lebensunterhalt verdient er im Geschäft des Großvaters. Er findet die Liebe seines Lebens, seine Frau Gilda, im Aufzug, zwischen dem vierten und fünften Stock.

Erhard ging zum Kabarett

Die Familie lebt bei den Schwiegereltern, die letztlich die vier Kinder des Paares aufziehen, als Heinz Erhardt nach Berlin ins Kabarett der Künstler verpflichtet wird. Zur Marine eingezogen, kommt der Unpolitische zur Truppenbetreuung.

Nach Kriegsende Moderator beim Rundfunk, wird er rasch auch auf der Bühne sehr erfolgreich und dann auch beim Film, wo er in 15 Jahren in insgesamt 39 Filme dreht, von denen ein paar den Charme der 50er Jahre bewahrt haben. Er spielt darin häufig den netten, oft überforderten Familienvater oder Onkel, der viel Unsinn erzählt, aber auch „Otto-Normalverbraucher“ aus Wirtschaftswunderzeiten.

Seine Bücher – das erste war „Noch‘n Gedicht“ – sind Bestseller. In seinem Gedicht „Ganz zuletzt“ gab er seine Vorbilder preis: „O wär ich/der Kästner Erich!/Auch wäre ich gern/Christian Morgenstern!/ Und hätte ich nur einen Satz/vom Ringelnatz!/Doch nichts davon! – Zu aller Not/hab ich auch nichts von Busch und Roth!/Drum bleib ich, wenn es mir auch schwer ward,/nur der Heinz Erhardt...

Vorbild für Otto Waalkes

Er ist derjenige, der dann für Otto Waalkes und Willy Astor zum Vorbild wird. Der Heinz Erhardt, den das Nachkriegs-Deutschland liebt. Das Arbeitstier, das mit Anfang 60 nach einem Schlaganfall seine Sprache verliert, an Aphasie leidet und am 5. Juni 1979 stirbt.

Sehr berührend ist dieser Moment auch beim Abend im Zeughaus. Auf der Bühne wird das Lied „Keiner steht allein“ eingespielt. Und es wäre keine Heinz-Erhardt-Revival-Show, wenn nicht in den Zugaben konzentriert ein Feuerwerk an Erhardt-Versen käme! So sei denn auch mit diesem Vers geschlossen: Ich kann’s/Ich kann’s bis heute nicht verwinden,/deshalb erzähl’ ich’s auch nicht gern:/den Stein der Weisen wollt’ ich finden/und fand nicht mal des Pudels Kern.