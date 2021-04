Grüne wollen Bürger aktiv mit einbeziehen

Die Entscheidung für den Abriss ist gefallen. Jetzt geht es um die Neugestaltung

Die Entscheidung für den Abriss des Tanzhauses ist gefallen. In Sachen Neuentwicklung der Innenstadt, besonders der Reichsstraße mit neuem Tanzhaus, fordern die Donauwörther Grünen, die Bürger bei der Planung mit einzubinden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Auf Betreiben der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Katrin Gleißner stellt die Fraktion daher den Antrag auf eine Bürgerbefragung. Die Ideen sollen dann in die weiteren Planungen mit einfließen. „Die Donauwörther Bevölkerung hat Wünsche und Vorstellungen und die müssen unbedingt gehört werden, um nicht an diesen vorbei zu planen. Schließlich sind das diejenigen, die unsere Stadt auch beleben können“, so Gleißner. Die Bewohner der Stadt sollen Ideen und Vorschläge einbringen, die anschließend zur Abstimmung gestellt werden und dann in die Planung mit einfließen.

Die Innenstadtbeauftragte der Fraktion, Katja Heinrich fordert, dem durch Corona beschleunigten Sterben der Innenstädte entgegenzuwirken: „Generell gewinnt der Erlebniseinkauf zunehmend an Bedeutung. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu können, muss die Innenstadt attraktiv bleiben.“ Die Grünen möchten daher ein Gesamtkonzept auf den Weg bringen, in das sich das Tanzhaus dann optimal einfügen kann. Die Donauwörther Bevölkerung soll dabei von Beginn an aktiv mit einbezogen werden.

Zur fachlichen Begleitung des Prozesses sieht es die Fraktion als notwendig an, eine professionelle Beratung durch ein externes Büro in Anspruch zu nehmen. Nur so können die Wünsche der Bevölkerung qualitativ und zeitnah umgesetzt werden. (pm)