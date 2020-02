vor 21 Min.

Grundstücke, Patenschaften und ein Film

Kontakt von Bauern und Kreisbehörde soll feste Einrichtung werden

Stefan Wiedenmann, Landwirt aus Hoppingen, hatte sich Ende des vorigen Jahres an Landrat Stefan Rößle gewandt und um Unterstützung bei verschiedenen Problemstellungen gebeten. Bei einem ersten Runden Tisch mit Vertretern der Landwirtschaft und des Landratsamts entstanden fünf Projektideen, die der Landkreis zusammen mit den Vertretern der Landwirtschaft zwischenzeitlich weiter konkretisiert hat. Nun fand das zweite Treffen statt. Aufgrund der vielen Ideen und positiven Impulse, die sich während dieses Gesprächs auftaten, wurde vereinbart, dass sich aus der losen Runde künftig eine feste Struktur entwickeln soll.

Die Organisation des gestarteten Partnerschaftsprojekts des Landkreises mit der Landwirtschaft soll laut Pressemitteilung in den Nachhaltigkeitsprozess des Landkreises eingebunden werden. Der Vorteil wäre, so Landrat Rößle, dass durch die neu geschaffene Stelle im Bereich Nachhaltigkeit die Projekte durch hauptamtliches Personal mit betreut werden könnten. Später sollen Arbeitsgruppen und eventuell auch ein Steuerungskreis eingerichtet werden. Unterstützung könnte das Landratsamt zudem auch im Bereich Marketing bieten. Als konkretes Beispiel wurde an eine Ergänzung des regionalen Einkaufsführers des Landkreises gedacht.

Die Beteiligten vereinbarten folgendes weiteres Vorgehen:

l Es soll ein Pool mit Landwirten erstellt werden, die für suchende Bauherrn Ausgleichsflächen oder Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) zur Verfügung stellen.

l Die Kantinen des Landkreises sollen auf 50 Prozent regionale/ökologische Produkte umgestellt werden. Um dies zu unterstützen, wird angedacht, mit einem Modellprojekt am gemeinsamen Kommunalunternehmen (gKU) und einem zunächst 50-Prozent-Anteil an regionalen/ökologischen Produkten zu starten und die weitere Entwicklung zu beobachten. Darüber müssen aber noch die politischen Gremien entscheiden.

l Es soll zudem Patenschaftsprojekte geben. Vonseiten des Regionalmanagements des Landratsamtes wurde eine Reihe von Projekten aus dem Bereich der solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) vorgestellt. Sämtliche Projekte basieren darauf, dass Interessierte an Landwirte einen bestimmten Betrag zahlen und im Gegenzug dafür landwirtschaftliche Produkte erhalten. Es können auch Tierpatenschaften angeboten werden. Nun sollen Projektideen gesammelt werden,

l Ein weiterer Punkt ist die Imageverbesserung. Es wurde angeregt, einen Imagefilm über die Landwirtschaft zu drehen. In den Film einbezogen werden sollte auch der Bereich Forst. Der Landkreis könnte diesen Film in Auftrag geben und bezahlen. Zunächst möchte man gemeinsam Ideen zur Gestaltung sammeln. Der Kreistag muss zudem die finanziellen Mittel dafür noch freigeben.

l Angeregt wurden auch soziale Projekte. Erste Ideen gehen hier in die Richtung, behinderte oder krebskranke Kinder auf einen Bauernhof einzuladen und sie beispielsweise einmal mit einem Traktor mitfahren zu lassen. (pm)