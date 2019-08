vor 44 Min.

Herbstmarkt in der Rainer Hauptstraße

Ein Angebot für Groß und Klein

Der Herbstmarkt in Rain steht in den Startlöchern: am Sonntag, 8. September, wird die Hauptstraße wieder von 10 bis 18 Uhr von den Waren der Fieranten und anderen Angeboten erfüllt sein. Mit rund 75 Ausstellern ist der Rainer Stadtmarkt einer der größten Märkte in der Region

Es wird Kunst, Kulinarisches, Gesundes, Interessantes und vieles mehr angeboten. Abwechslungsreiche Schmankerl, frische Produkte sowie internationale Spezialitäten sind nicht wegzudenken. Selbstverständlich kommen dabei die kleinen Marktbesucher ebenfalls nicht zu kurz. Für sie gibt es diesmal ein Kinderkarussell auf dem Rathausplatz sowie ein Bungee-Trampolin.

Abgerundet wird der Herbstmarkt durch zahlreiche Cafés und Restaurants mit Außenbestuhlung, die zum Verweilen in der Sonne einladen. Auch der Einzelhandel hat an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. (dz)

