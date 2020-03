vor 16 Min.

Junge Männer filmen in Steinbruch: Anzeige

Zwei junge Männer haben sich bei Ronheim in einem Steinbruch herumgetrieben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Zwei 19-Jährige haben sich am Donnerstagabend unerlaubterweise in einem Steinbruch bei Ronheim aufgehalten. Die Männer fuhren mit ihrem Auto auf das Gelände und missachteten diverse Verbotsschilder. Ein Baumaschinenführer erwischte das Duo, als es auf dem Gelände filmte. Die jungen Männer flüchteten. Die Polizei griff sie in der Nähe des Steinbruchs auf. Gegen die Männer wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruchs sowie eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet. Beide bekamen vom Betreiber ein Hausverbot ausgesprochen. (dz)

