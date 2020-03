Kabarett: Schwäbisches Yoga mit Barbara Weinzierl

Plus Barbara Weinzierl begeistert im Theater Oberpeiching mit einer facettenreichen Mischung aus Tiefgang und Klamauk. Dabei schlüpft sie in verschiedenste Rollen.

„Ich freu mich, dass ihr zu mir kommt, zum Reden“, beginnt Barbara Weinzierl den Abend in Oberpeiching. Denn Reden, das liegt ihr eindeutig. Und so redet sie an diesem Abend über Payback-Karten und Fachchinesisch, die Problemzonen des Mannes und scheinbar alles, was ihr sonst noch so einfällt. Nicht umsonst heißt ihre Show „Wir müssen reden! Sex, Geld und Erleuchtung“. Ein roter Faden ist dabei kaum erkennbar, lustig ist es aber zweifelsfrei.

Es scheint, als erzähle sie Anekdoten aus ihrem Alltag. Dabei berichtet sie beispielsweise von einer Ü30-Party, auf der sich ein Mann mit ihr unterhalten habe. „Der war wohl schon mit zwölf Ü40“, urteilt sie und spricht mit ihm über Politik und Rentenversicherungen. Weinzierl singt, rappt und dichtet aber auch, sei es über die erotische Weltliteratur oder über SUV-Fahrer, die Bioprodukte kaufen. Sie zeigt, dass sie nicht nur urkomisch, sondern auch gesellschaftskritisch sein kann.

Meist steht sie alleine auf der Bühne

Zwar steht sie die meiste Zeit über alleine auf der Bühne, ohne viel Drumherum. Man hängt ihr gerade deshalb an den Lippen, während sie fröhlich plappert, ihre Pointen zündet, ohne dass es gezwungen wirkt.

Selbstironisch redet sie über ihr Alter, stellt fest, dass sie mit Anti-Aging früher hätte anfangen müssen. Stattdessen betreibt sie „Happy-Aging“, wobei sie mit Senioren im Schwarzwald wandern geht. „Da fühlst du dich automatisch wieder jung“, behauptet sie.

Wenn sie von einem „Bekannten“ erzählt, schlüpft sie einfach in dessen Rolle: Sie setzt sich einen entsprechenden Hut oder eine Brille auf und wirft einen Mantel über, sofort wirkt sie wie ein anderer Mensch, indem sie Haltung und Ausdrucksweise verändert. Das ist nicht nur skurril, sondern sorgt auch für zahlreiche Lacher. Dabei zeigt sich ihr beachtliches schauspielerisches Talent.

Sie wird zum Emanzipations-Kritiker Hubert

So wird sie zum Emanzipations-Kritiker Hubert , der mit österreichischem Dialekt über seine Frau schimpft. Denn diese nimmt die Gender-Debatte etwas zu ernst, macht aus dem Fernseher eine „Fernsie“ und aus dem Wasserhahn eine „Wasserhenne“. Außerdem hat sie ein „Helferkreis-Syndrom“ und sich deshalb einen Flüchtling zum Deutschlernen angeschafft, was Hubert absolut nicht verstehen kann. Immerhin seien sie Österreicher und damit gar nicht in der Lage, Deutsch zu unterrichten. Seine Frau serviert ihm daraufhin einen Gute-Laune-Tee. „Ich lass mir von einem Tee doch nicht vorschreiben, wie ich mich zu fühlen habe“, hält Hubert dagegen.

Weinzierl verwandelt sich durch flottes Umziehen auf offener Bühne in eine Yogalehrerin, die Yoga nach schwäbischer Hausfrauenart erklärt: diese präsentiert das „Sparsame Einatmen“ und „den rotierenden Spätzlehobel“, während sie Mantras wie „Schaffa, schaffa, Häusle baua“ aufsagt.

Ein Becher mit dem Gesicht von Albert Einstein

Ihre Wandelbarkeit stellt sie auch in einer schrägen Szene unter Beweis, als sie ihre gute Freundin Frau Schmackenborn gibt. Diese hat es noch nicht ganz verkraftet, dass ihr Sohn sich mit Mitte 40 von Mamis Rockzipfel gelöst hat. Sie kompensiert das, indem sie sich künstliche Intelligenz ins Haus holt und sich mit ihrem Alexa-Modell Albert unterhält. Dieses ist ein Becher mit dem Gesicht von Albert Einstein , der auf Fragen aller Art mit der Einsteinschen Formel E = mc² antwortet.

Es gelingt Barbara Weinzierl immer wieder, ihr Publikum in ihre Show einzubeziehen. Einmal muss ihr ein Herr aufhelfen, als sie eine Betrunkene mimt und zu Boden fällt. Ein anderes Mal lässt sie gewohnt lebensfroh unter dem Motto „Turne in die Urne – stark in den Sarg“ alle anwesenden bei einer kurzen Sporteinheit mitmachen. Dabei werden die Bewegungen beim Eierschneiden oder Spinat in eine Schüssel geben imitiert. Ihrem Einfallsreichtum scheinen keine Grenzen gesetzt.

Weinzierl beschränkt sich nicht auf Einstudiertes

Die Kabarettistin und Komikerin beschränkt sich aber nicht auf Einstudiertes. So holt sie einen Zuschauer auf die Bühne und will einen Tag aus dessen Leben beschreiben. Immer, wenn sie falsch liegt, muss dieser auf ein Quietscheschwein drücken. Ernst, so sein Name, lässt aber gerne Sätze wie „Ich bin der Hammer“ und „ich wohne in einer riesigen Villa und George Clooney bedient meine Kaffeemaschine“ so stehen, was das Publikum begeistert.

Auf das Quieken hin wird aber aus „Ich singe wie ein Opernsänger“ stattdessen „ich singe leidenschaftlich, aber schlecht“ und aus „ich habe eine große Firma“ erst „ich habe eine kleine Firma“ und dann „ich bin ein einfacher Angestellter“.

Es scheint, als müsste sie nicht überlegen

Es scheint, als müsste Weinzierl keine Sekunde überlegen, um die Szene umzudichten, die Besucher des Oberpeichinger Theaters sind von ihrem Improvisationstalent hellauf begeistert.

Besonders beeindruckend ist ihre Nummer, bei der sie sich Wörter aus dem Publikum zurufen lässt und diese in eine Geschichte einbauen muss. Dabei gelingt es ihr, Begriffe wie „Testosteronschub“ und „Oachkatzelschwoaf“ in eine Geschichte über ihre erste Putzaktion einzubauen. Sie behauptet sogar spontan, dass Peiching auf Chinesisch Putzen heiße, was besonders die Ortsansässigen im Publikum amüsiert.

Lesen Sie hierzu auch: