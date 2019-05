Kameraden feiern und ehren

Die Vorbereitungen für das Spektakel „Löwen, Gunst und Gulden“ in Wemding laufen seit zwei Jahren. Organisatoren müssen über 1000 Ehrenamtliche und rund 100 Akteure und Gruppen unter einen Hut bringen.

Donauwörth

Am Samstag ist Kinderspiele-Tag in Donauwörth

Am 25. Mai findet in Donauwörth wieder der Kinderspiele- und Jugendtag statt. Über 30 Aktionen sind in der Innenstadt geboten. Autos bleiben draußen.