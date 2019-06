vor 8 Min.

Kameraden- und Soldatenverein feiert 100-Jähriges

Kräftig gefeiert haben die Kameraden und Soldaten am Wochenende in Nordheim.

Der Kameraden- und Soldatenverein feierte am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen. Zu Beginn gab es am Samstag ein gelungenes Aufspielen mit der Stadtkapelle vor dem Feuerwehrhaus, anschließend marschierten die Teilnehmer zum Kriegerdenkmal, wo auch eine Totenehrung stattfand. Am Sonntag feierten die Kameraden dann mit den anderen örtlichen Vereinen. Auch ein Gottesdienst drufte nicht fehlen. Anschließend feierte der Verein unter anderem mit der Musik von den „Werder Buam“. (dz)

