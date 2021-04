18:00 Uhr

Kirche Mittelstetten: Schäden im Dachstuhl größer als gedacht

Ein Gerüst und eine Plane zeigen an, dass der Dachstuhl der Filialkirche St. Georg in Mittelstetten instand gesetzt wird.

Plus So teuer wird die Renovierung der Kirche St. Georg in Mittelstetten

Von Adalbert Riehl

Das Patrozinium der katholischen Filialgemeinde im Rainer Stadtteil Mittelstetten hat Pfarrer Jörg Biercher heuer in die Stadtpfarrkirche verlegen müssen. „St. Georg“ wird einer grundlegenden Außenrenovierung unterzogen und ist seit einigen Wochen eingerüstet. Die örtliche Kirchenpflegerin Bettina Landes informierte zum Abschluss der festlichen Messe über wesentlich größere Schäden am Dachstuhl als vorhersehbar.

