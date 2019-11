vor 39 Min.

Kirchenchöre singen gemeinsam

Die Gempfinger und die Stotzarder tun sich für die Mayrhofer Advent-Messe zusammen

Die gern gesungene Advent-Messe von Ulrich Mayrhofer (1810-1857) „Tauet ihr Himmel von oben“ für gemischten Chor und Orgel zählt zum Standardrepertoire vieler Kirchenchöre. Sie erklingt jedes Jahr in zahlreichen Weihnachtskonzerten.

Im vergangenen Jahr war Premiere

Bereits vergangenes Jahr im Advent haben die Kirchenchöre aus Stotzard bei Aindling (Leitung Anni Neukäufer) und Gempfing (Leitung Erich Hofgärtner) gemeinsam diese beliebte Messe gesungen. Beide Chöre hatten große Freude an dieser „Chorgemeinschaft“, deshalb folgt heuer eine Wiederholung.

Der Kirchenchor Stotzard und der Kirchenchor Gempfing singen gemeinsam die Advent-Messe von Ulrich Mayrhofer am ersten Adventsonntag, 1. Dezember, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Vitus in Gempfing.

Zusätzlich singen die beiden Kirchenchöre die Mayrhofer Advent-Messe dann am zweiten Adventsonntag, 8. Dezember, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter in Stotzard. (dz)