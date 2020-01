Krankenhaus: Was tun, wenn der Patient gehörlos ist?

Plus Henriette Jahn ist eine von 16 Krankenschwestern in den Kreiskliniken, nun die mit Gebärdensprache auf taube Patienten eingehen können. Wie es dazu gekommen ist.

Henriette Jahn ist mit Leib und Seele Krankenschwester, das spürt sofort, wer sich mit der 24-Jährigen unterhält. Umso mehr bekümmerte es sie, als sie während ihrer Ausbildung eine gehörlose Patientin zu pflegen hatte.

Bei aller Mühe mit selbsterfundener Gestik und Mimik blieb das Gefühl, dass sie gerne mehr getan hätte. „Wir konnten nicht so auf sie eingehen, wie wir das mit Hörenden tun, die sich mitteilen können“, sagt Jahn.

Lustig, aber unbefriedigend

Einiges habe sie aus dem Gesichtsausdruck erschließen können, zudem konnte die Frau von den Lippen ablesen, allerdings nicht schreiben, was die Kommunikation erleichtert hätte. Zwar sei es manchmal lustig gewesen, sich mit Händen und Füßen zu verständigen und eine eigene Sprache zu entwickeln. Letztendlich aber fand sie es unbefriedigend, „denn schließlich sind wir hier, um den Patienten zu helfen und auf alle ihre Bedürfnisse einzugehen“.

Das Thema begleitete Jahn weiter. In ihrer Bachelorarbeit im dualen Studienfach „Interprofessionelle Gesundheitsversorgung“ beschäftigste sie sich die Mertingerin intensiv mit dem „gehörlosen Patienten im Krankenhaus“. Nahezu zeitgleich hatte Pflegedienstleiterin Michaela Rechner einen Gebärdensprachkurs für Pflegekräfte in der Klinik organisiert. Da war es natürlich Ehrensache für Jahn, den Kurs zu belegen. „Wenn ich schon darüber schreibe, dann kann ich auch den Kurs machen“, hat sie sich gedacht.

Manches ist ganz logisch

Gelernt haben sie und ihre Kolleginnen vor allem Begriffe aus dem medizinischen und pflegerischen Alltag sowie einige allgemeine Phrasen wie die persönliche Vorstellung mit Namen zu Beginn der Kontaktaufnahme oder die Aufforderung an den Patienten, ihr zu folgen. Blutdruck messen, Infusionen, Tabletteneinnahme, das Essen oder auch den Arzt kann sie gehörlosen Patienten nun mühelos ankündigen. Oder ihn fragen, ob er Schmerzen hat oder müde ist, heute schon Stuhlgang hatte oder auf Toilette gehen möchte.

Manche Gebärden erschließen sich logisch. Die Haltung und Bewegung der Hand, parallel dazu die passende Mundbewegung – das ist die Deutsche Gebärdensprache. Dass der Finger, der in Richtung Armbeuge geht, auf eine Infusion hinweist, dürften die meisten Menschen verstehen, auch wenn sie noch nie etwas mit Gebärdensprache zu tun hatten. Aber wie erklärt sich das Zeichen für Arzt, für das Jahn mehrere Finger der einen Hand auf den Handrücken der anderen stellt?

80-stündiger Kurs

Kürzlich haben 16 Pflegekräfte den 80-stündigen Kurs in Gebärdensprache erfolgreich abgeschlossen. So finden Gehörlose nun kompetente Ansprechpartner. Doch auch die Schülerinnen kamen während ihres Kurses mal durcheinander. „Ich hatte aus dem Unterricht die Gebärden für Schmerz und Stuhlgang vertauscht mitgenommen“, erzählt sie lachend. Der Irrtum kam auf, als Kursleiterin Melanie Zeitler aus Bissingen ihren Schülern die Aufgabe stellte zu fragen, ob der Patient schon Stuhlgang hatte. „Ich habe eine Gebärde für Schmerz gemacht“, gesteht Jahn. Für Schmerzen gibt es nämlich gleich zwei Gebärden.

Zum einen werden die Fingerknöchel beider Hände gegeneinander gerieben, zum anderen streichen die beiden Daumen abwechselnd von oben nach unten über Schlüsselbein und oberen Brustkorb. „Gebärdensprache funktioniert nur mit Bewegung“, betont Krankenschwester Linda Reder, eine Kollegin von Jahn, die den Kurs ebenfalls belegt hat.

Ungewohnte Satzstellung

Das Schwierigste daran ist für Jahn die ungewohnte Satzstellung. Statt Subjekt, Prädikat, Objekt wie üblich in der gesprochenen Sprache, stellt die Gebärdensprache das Verb an den Schluss, und zwar in der Grundform. Die Grammatik ist also bedeutend einfacher.

Wie viel Prozent der Gebärdensprache sie gelernt haben, können die jungen Frauen nur schätzen. „Maximal 20 Prozent“, meint Jahn. Sie bewundert geübte Gebärder, die in ungeheurer Geschwindigkeit gebärden können. „Da kommen wir dann oft nicht mehr mit“, räumt sie ein.